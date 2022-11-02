Розповіді

“Я думала лише про одне — як врятувати дітей”: історія про евакуацію вихованців харківського дитбудинку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 16:00
Історія про евакуацію харківського дитбудинку Гармонія
Фото: Українська Правда. Життя

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