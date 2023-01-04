Розповіді

“До 23 лютого у мене ще було дитинство, а потім не стало!” Історія 12-річної дівчинки, якій довелося покинути Херсон під час окупації

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Січня 2023, 15:00
Історія Уляни Протопопової, яка виїхала з окупованого Херсона

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