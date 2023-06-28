Сначала рак, а потом десяток операций и химиотерапий. История 15-летнего Василия

В юном возрасте Василий пережил десяток операций и многочисленные химиотерапии, но в конце концов поборол рак. Вместо кости ноги ему установили протез. Поскольку парень еще активно рос, за несколько лет разница в длине ног составила почти 15 сантиметров.

— Иногда тяжело самому штаны надеть, поскольку это будет нагрузка на ногу, или там еще что-то, потому что нужно нагибаться или обуваться, — делится Василий.

И добавляет, что когда мама завозит его в школу — там у него приключений почти нет, поскольку он старается сидеть в классе и не выходить никуда.

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Василию диагностировали рак, когда ему было всего шесть. Опухоль обнаружили на кости ноги. Тогда маленьким он пережил 16 химиотерапий.

Пораженную опухолью кость пришлось удалить, а на ее место установили протез. Впоследствии метастазы обнаружили в обоих легких мальчика. Далее — операции еще и на них. Лечение и реабилитация проходили в Польше.

И усилия не были напрасными. Наступила долгожданная ремиссия. Но мальчик рос, а левая нога из-за протеза — нет. Уже в 11 лет она была на 10 сантиметров короче правой. Об активных развлечениях со временем пришлось забыть, а чтобы хоть немного уравнять разницу, пришлось носить специальную обувь с каблуком.

Но мечта стала реальностью — благодаря неравнодушным людям в 2020 году деньги на современный протез собрали, и Васе провели операцию. Уникальность механизма в том, что он имеет возможность постепенно удлиняться.

Благотворители даже осуществили мечту Васи — новые, обычные кроссовки и побежать играть в них в футбол. Но магия длилась всего несколько месяцев. Удлинив ногу на более чем 8 сантиметров, аппарат себя исчерпал. А Василий неустанно продолжал расти. Пришлось снова доставать ботинки с каблуками.

Сейчас старый аппарат стал, так сказать, “выпадать” из тазовой чашки. А это страшные мучения, — говорит Василий.

Исправить это можно, только заменив часть протеза, которая удлиняется. Руководитель отделения детской онкологии института рака Григорий Климнюк говорит, что эта операция может быть крайней для Василия. И после нее уже не понадобится замена модулей этого эндопротеза.

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