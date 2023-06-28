Спочатку рак, а потім десяток операцій та хіміотерапій. Історія 15-річного Василя

У юному віці Василь пережив з десяток операцій і численні хіміотерапії. Та зрештою поборов рак. Замість кістки ноги йому поставили протез. Оскільки хлопець ще активно ріс, за кілька років різниця у довжині ніг стала майже 15 сантиметрів.

— Іноді тяжко самому штани вдягнути, оскільки це буде навантаження на ногу, чи там ще щось, бо треба нагинатися чи взуватись, — ділиться Василь.

Та додає, що коли мама завозить його в школу, там у нього пригод майже немає, оскільки він намагається сидіти в класі й не виходити звідти.

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Василю діагностували рак, коли йому було всього шість. Пухлину виявили на кістці ноги. Тоді малим він пережив 16 хіміотерапій.

Уражену пухлиною кістку довелося видалити, а на її місце встановили протез. Згодом метастази виявили в обох легенях хлопчика. Далі — операції ще й на них. Лікування та реабілітація проходили у Польщі.

І зусилля не були марними. Настала довгоочікувана ремісія. Та хлопчина ріс, а ліва нога через протез — ні. Уже в 11 років вона була на 10 сантиметрів коротша за праву. Про активні розваги з часом довелося забути, а щоб бодай трохи зрівняти різницю, довелося носити спеціальне взуття з підбором.

І ця мрія стала реальністю — завдяки небайдужим людям у 2020 році гроші на сучасний протез зібрали і Васі провели операцію. Унікальність механізму в тому, що він має змогу поступово видовжуватися.

Благодійники навіть здійснили мрію Васі — нові, звичайні кросівки, і побігти грати у них у футбол. Та магія тривала лише декілька місяців. Видовживши ногу на більш як 8 сантиметрів, апарат себе вичерпав. А Василь невпинно продовжував рости. Довелося знову діставати черевики з підборами.

Нині старий апарат став, так би мовити “випадати” із тазової чашки. А це страшенні муки, — каже Василь.

Виправити це можна, лише замінивши частину протеза, що видовжується. Керівник відділення дитячої онкології інституту раку Григорій Климнюк каже, що ця операція може бути крайня для Василя. І після неї вже не знадобиться заміна модулів цього ендопротезу.

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