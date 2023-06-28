Люди

Спочатку рак, а потім десяток операцій та хіміотерапій. Історія 15-річного Василя

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 28 Червня 2023, 14:00

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