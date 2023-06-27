“Я, наверное, худший в мире военный.” История Виталия Гайдара — художника, который побывал на войне, но не прекращал рисовать

— Меня поразили не карандаши и даже не цвета, а запах карандашей. Этот запах я помню до сих пор. И потому я начал рисовать, — говорит о первом увлечении рисованием и учебе Виталий Гайдар.

Мужчина вспоминает, когда ему было четыре года, Св. Николай принес ему цветные карандаши. С этого времени он начал рисовать все и везде: деревья, солнце, цветы, небо. Рисовал под любимую музыку на пластинках, которые покупали ему родители. Впоследствии поступил в Тернопольский вуз на отделение художественного оформления.

О любви к живописи

Его маленькая, но уютная мастерская, где он проводит большую часть времени, для него место силы и возможность побыть наедине с самим собой. Говорит, сегодня он совершенно счастливый человек.

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Художник, он не богат, но счастлив.

— Вот я всем сейчас говорю, кто хочет стать художником — богатым не будешь, но так счастлив. Я счастлив, поскольку имею место, где мне не нужно никого и ничего. Художники — самодостаточные люди.

О живописи на войне

С началом полномасштабного вторжения Виталий пошел воевать. Как оказался там и сам не знает, потому что военным себя не считает, но не пойти, говорит, не мог. Служил в составе 71-й отдельной егерской бригады десантно-штурмовых войск.

Я не знаю, как я там оказался, но знаю, что, не оказавшись там, я не смог бы функционировать. Не уйдя в армию, это бы очень болело, я бы страдал от этого и мучался.

До того как Виталий оказался на фронте, он ни разу не рисовал свои картины пастелью, карандашами или гелевой ручкой — только красками. В окопах под постоянными обстрелами времени и возможности рисовать красками не было. Потому освоил новые техники.

Первые карандаши мне послали волонтеры в этих коробочках с едой, медикаментами. Я их взял и рисовал. Потом мне прислали пастель, а потом бумагу, а потом снова карандаши. Это была не проблема заказать. Бумаги в армии достаточно, особенно когда имеешь знакомых в строевой части, или где-то в бухгалтерии.

О чем его Армейские зарисовки

Виталий говорит, найти время и возможность уединиться там, где это сделать сверхсложно, было для него чем-то невероятным. В моменты, когда оставался один на один с красками, словно попадал в другой мир, где нет войны, кровопролития и где царит покой. Поэтому на его картинах нет ни намека на негатив.

— Мне не нравится война, мне не нравится насилие, страдания, мучения, мне не нравятся выбитые зубы на картинах, мне не нравится кровь. Поэтому я этого не рисую. Мне нравятся цветы, небо вечернее и утреннее. Вообще рисую что-нибудь о жизни. Я очень мирный человек. Я наверное, худший в мире военный (смеется, — Ред.)

Сейчас его картины можно увидеть в доме Франко. Каждая со своей историей. К примеру, трехногий стул напоминает Виталию дом, где провел детство. Вечер — место, где было безопасно звонить родным на войну. Черный кот — был рядом с Виталием на фронте, а еще много цветов.

О собратьях и их отношении к увлечению Виталия

— Нормальный взрослый человек, можно пойти покурить, выпить пива, чем-то заниматься нормальным, а он берет планшетку, куда-то там прячется и начинает рисовать. А потом когда вы ему приносите, показываете, они интересуются. В общем, положительно.

Виталий в шутку рассказывает о том, как его воспринимали собратья, когда тот шел рисовать. Говорит, у некоторых даже изменил мышление и отношение к живописи, чем не может не радоваться. Некоторые из своих картин мужчина оставил ребятам.

В настоящее время Виталий в отпуске. Помогает собратьям и в целом войску, визуализирует шевроны, награды и отличия. На вопрос, вернется ли снова на фронт, отвечает:

Не знаю. Я оптимист, надеюсь, что в ближайшее время все это закончится и не я, а собратья приедут ко мне в гости. Я обещал им, что середина-конец лета мы встречаемся уже в абсолютно свободной Украине, без врага.

А вот у бойца с позывным Енот была менее творческая профессия до полномасштабной войны. Он был учителем физкультуры. Однако мужчина так же без лишних сомнений решился встать на защиту своей Родины. Читай историю бойца с позывным Енот о ярких моментах войны и планах.

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