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“Я, наверное, худший в мире военный.” История Виталия Гайдара — художника, который побывал на войне, но не прекращал рисовать

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 27 июня 2023, 10:00
Віталій Гайдар

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