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Інклюзія — це про кожного! Чому на ярмарку Всі.Свої в Києві вивели дитину з інвалідністю та як цього не допускати надалі

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Липня 2023, 18:00
на ярмарку Всі свої вивели дитину з інвалідністю

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