Инклюзия — это о каждом! Почему на ярмарке Все.Свои в Киеве вывели ребенка с инвалидностью и как этого не допускать в дальнейшем

Инклюзия — это не только пандусы и отведенные места в автобусах. Это о каждом члене общества. Его готовность видеть и принимать людей с инвалидностью.

К сожалению, даже несмотря на развитие специализированных школ, программ адаптации, сообществ и работу тысяч людей, которые развивают культуру инклюзии в Украине, дети с инвалидностью для многих остаются “невидимыми”.

Их могут опасаться, бояться, сторониться и оскорблять. Такое поведение можно увидеть даже от зрелых взрослых людей.

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Например, недавно на киевской ярмарке Все.Свои охранник вывел за пределы территории ребенка с расстройством аутистического спектра. В материале мы расскажем, что за ситуация произошла и как отреагировало руководство ярмарки.

В контексте события важно поднять вопрос инклюзии в Украине в целом, ведь сейчас он касается не только людей с врожденным диагнозом.

Проанализировать ситуацию и разобраться в базовых аспектах инклюзии помог медицинский психолог, нейропсихолог, руководитель социальных проектов Дмитрий Вакуленко.

Все.Свои: почему охранник вывел ребенка с расстройством аутистического спектра

Светлана Абалова — мама Марка, которого вывел охранник, рассказала о ситуации на своей странице в Facebook.

Вместе с сыном и дочерью женщина пришла на ярмарку. Через некоторое время семья пошла на террасу за вкусностями. Пока Светлана делала заказ, Марк исчез.

Марк ходил туда-сюда под музыку на террасе, пока я на расстоянии несколько метров делала заказ. Оборачиваюсь, а Марка нет, — вспоминает она.

Сначала семья подумала, что парень отошел в туалет. Но после долгого ожидания стало странно, что он не возвращается, поэтому мама Марка отправилась на поиски.

Она нашла сына за пределами ярмарки на Десятинной. Охранник вывел его и не пускал. Мужчина аргументировал свои действия так: “Он ходит и огорчает этим людей”.

В дальнейшем он не позволял Светлане и ее сыну вернуться внутрь, где находился второй ребенок женщины. Кроме того, начал запугивать и оскорблять ее.

Что не так в действиях охранника?

Светлана объяснила, что не так в действиях охранника:

Это нарушает базовые права человека. Ведь его могут вывести только потому, что на чье-то субъективное мнение он выбивается из типичного общества.

Ведь его могут вывести только потому, что на чье-то субъективное мнение он выбивается из типичного общества. Это нарушает безопасность ребенка и безбарьерность. Осознавая, что ребенок имеет особенности развития, его насильно вывели из здания. Кроме того, не пытались найти маму Марка для объяснений.

Этим он подверг его жизнь и здоровье риску. Повезло, что он хорошо понимает правила поведения на улице и не пошел куда-нибудь, — говорит женщина.

Это нарушает толерантность и инклюзию общества. Об этих явлениях невозможно говорить, когда матери угрожают и обзывают.

Если мы хотим строить страну, в которой хотим жить, то должны это делать вместе, — резюмирует Светлана.

Как отреагировал на ситуацию бренд Все.Свои

После огласки бренд ярмарки Все.Свои прокомментировал событие. Он признал, что охранник ужасно повел себя с ребенком Светланы и подверг потенциальной опасности, когда неправомерно и безосновательно вывел его из маркета.

В сообщении отметили, что ситуация идет в разрез с ценностями и принципами проекта, где уважение человека — базовый и важный пункт.

Нам невероятно досадно, стыдно и болезненно, что это не просто случилось на локации наших маркетов, а что такое поведение для кого-то до сих пор допустимо, — отметило руководство.

Ярмарок прекратил сотрудничество с охранником и пообещал в дальнейшем следить, чтобы каждый работник с уважением, толерантностью и эмпатией относился к посетителям.

Также бренд не снимает с себя ответственности и вины за произошедшую ситуацию. Ведь во время инструктажа персонала они не сделали дополнительного акцента на пункте взаимодействия с людьми.

Для нашей команды это совершенно очевидные вещи. Но, к сожалению, эта ситуация еще раз показала, что тема инклюзивности и безбарьерности до сих пор остается проблемной и требует большего внимания, — признал бренд.

Он попросил официальные извинения у семьи и всех, кого зацепила и огорчила эта ситуация. Также администрация связалась со Светланой и Марком, чтобы извиниться лично и загладить вину.

Более того, если женщина решит обратиться в правоохранительные органы, команда готова предоставить всю необходимую информацию и способствовать разрешению ситуации в правовом поле.

Инклюзия в Украине

В СССР изо всех сил пытались создать иллюзию непреодолимой нации, не имеющей проблем. Поэтому родителям, у которых родился ребенок с инвалидностью, “рекомендовали” отказаться от него, как от лишнего бремени.

После малышей отправляли в интернаты, пряча от глаз мира и социума. О должном образовании, отношении и развитии там речь не шла.

Если за своего ребенка боролись, он становился исключением из “нормы”, его избегали и не принимали. А сами родители оставались с малышом в джунглях неприспособленного мира.

С момента распада Советского Союза исполнилось 32 года. С этого времени Украина значительно выросла как государство и как общество. И все же не так просто выбросить из головы идеи, которыми когда-то жили целые поколения.

Так, инклюзия в Украине, к сожалению, еще не достигла того уровня развития, где общество готово видеть и принимать абсолютно всех.

Но в современных реалиях это жизненно необходимо, и не только в отношении детей с инвалидностью, а всех, кто получил тяжелые физические или ментальные травмы в результате полномасштабного вторжения.

Психолог Дмитрий Вакуленко помог разобрать ситуацию на ярмарке и рассказал об базовых аспектах инклюзии в обществе, которые нужно знать всем.

Что произошло на ярмарке и как этого можно было избежать

По мнению Дмитрия, такие ситуации происходят из-за недостаточного уровня образованности в сфере психологического здоровья.

Ведь обычный украинец мало знаком с расстройством аутистического спектра (РАС), его проявлениями и базовыми правилами взаимодействия.

При этом РАС отнюдь не редкое явление. По данным ВОЗ, его имеет около 2% населения, — рассказывает психолог.

По мнению Дмитрия, решение позорной ситуации, случившейся на ярмарке, заключалось исключительно в плоскости кадровых решений.

Ведь весь персонал, непосредственно контактирующий с людьми, должен иметь подготовку, соответствующую специфике мероприятия.

На ярмарке была проведена недостаточная подготовка и организация всего мероприятия в целом. Несовершеннолетнего вывели за пределы ярмарки, без предупреждения родителей — этот факт говорит сам за себя, — говорит психолог.

А если погрузиться глубже? Как развить культуру инклюзии в Украине

— На самом деле, проблематика неосведомленности в сфере психического здоровья значительно шире, — утверждает Дмитрий.

За последние годы украинцы столкнулись со страшными вызовами, являющимися мощным фактором развития различных психических расстройств и заболеваний.

Например, по данным ВОЗ, 25% украинцев могут страдать посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Поэтому вопрос охраны психического здоровья, в том числе и повышения уровня образованности, чрезвычайно важен.

К нему нужно подойти комплексно и внедрять образование в разных областях, на разных уровнях, создавая эффективные проектные решения.

Например, в рамках национальных информационных кампаний, распространять информацию о сфере охраны психического здоровья.

А именно, создавать понятный и доступный контент о разной проблематике для разных возрастов. И распространять его через социальные сети, телевидение, инструменты государственного ресурса и т.д.

Как социум прививает неполноценность

Люди, которые родились с нарушениями ментального спектра или инвалидностью, не имели возможности почувствовать другую жизнь и не виновны в своем диагнозе.

Они такие же люди, как все мы. Имеют полноценное право на принятие, любовь, поддержку, образование, уважение, работу, семью, отношения и тд.

Несмотря на это, они вынуждены сталкиваться с непониманием, отсутствием толерантности и возможностей инклюзии в обществе.

Это заставляет чувствовать фрустрацию, депрессивное настроение, отчаяние, грусть, отчаяние, одиночество, злобу. Такие же эмоции испытывают их близкие, родные и все, кто причастен к этому кругу людей.

Наш социум действительно может быть очень жестоким. Многие не просто обходят стороной, но и оскорбляют, отрекаются, открыто презирают людей с инвалидностью. Психолог объясняет такое поведение незнанием, вызывающим страх.

— Например, раньше люди боялись огня, но благодаря тому, что им овладели, цивилизация развивается. Здесь похожая ситуация. Людям, которые не принимают, нужно просто повысить уровень образованности по этим вопросам.

Поэтому над вопросом инклюзии в Украине нужно работать, чтобы все украинцы имели более широкие возможности.

Как общаться и относиться к людям с нарушениями ментального спектра или инвалидностью?

Прежде всего следует относиться к этим людям как к полноценным членам общества, с учетом их индивидуальных особенностей.

Если ты никогда не был(-а) причастен(-на) к общению с людьми с инвалидностью, Дмитрий Вакуленко рассказал об основах общения:

Если не знаешь, как именно общаться с человеком, имеющим особенности развития, — попробуй спросить его или его официальных представителей, например, родителей, как это можно сделать.

Оставайся собой.

В общении следует учитывать не только индивидуальные особенности, состояние здоровья, но и условия внешней среды.

К примеру, дети с РАС в людных местах могут чувствовать себя некомфортно. Ведь им нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы оставаться в умеренном состоянии, — объяснил психолог.

Старайся разговаривать на понятном языке.

Не употребляй ярлыков как вот: инвалид, неполноценный человек, отсталый, больной, даун. Используй нейтральные изречения: человек, имеющий…

Помни, что люди, имеющие психическое расстройство, не всегда и не во всем нуждаются в дополнительной помощи.

Спектр проявлений того или иного диагноза может быть очень широким, поэтому не следует делать преждевременных выводов на основе опыта общения с другими людьми с такой же формой психического расстройства.

Но дело с инклюзивностью не стоит на месте. Многие работают, чтобы решить проблемы и создать благоприятные условия для всех членов общества.

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