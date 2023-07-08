Советы

“Хочу поблагодарить и помочь, но боюсь обидеть. Как правильно общаться с военными с инвалидностью?”

Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук

Военный психолог

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 июля 2023, 07:30
Як правильно спілкуватися з військовими, які мають інвалідність
Фото: Pexels

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“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
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Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

“Хочу поблагодарить и помочь, но боюсь обидеть. Как правильно общаться с военными с инвалидностью?”
Отвечает
Андрей Козинчук
Андрей Козинчук
Военный психолог

“Родной человек переживает ПТСР. Как ему помочь, как правильно поддержать?”
Отвечает
Ксения Возницына
Ксения Возницына
Психиатр

“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
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Олена Купрюшина
Елена Купрюшина
гинеколог

“Как приготовить зефир в домашних условиях?”
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“Хочу поблагодарить и помочь, но боюсь обидеть. Как правильно общаться с военными с инвалидностью?”
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Кулинарный эксперт и шеф-повар

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Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина
Нутрициолог, Instagram-блоггер
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