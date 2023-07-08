“Хочу поблагодарить и помочь, но боюсь обидеть. Как правильно общаться с военными с инвалидностью?”

Война приносит много потерь, горя и боли. Мы часто можем видеть раненых военных, с ампутациями, протезами и другим. Им хочется помочь и поддержать, поблагодарить. Но не все наши действия воспринимаются военными положительно.

Чтобы не обидеть их или не проявить неуважение, нужно знать, как общаться, в каком случае предлагать помощь, что сказать, а где лучше промолчать.

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал, как правильно общаться с военными с инвалидностью. Читай в нашем материале советы и развивай толерантные навыки.

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Как общаться с военными, имеющими инвалидность

Есть общая проблема, когда мы видим человека с инвалидностью — сразу цепенеем. Это подсознательный процесс, ведь мы примеряем чужую боль на себя. Его можно остановить, если иметь большой опыт общения с людьми с инвалидностью.

С людьми с инвалидностью необходимо общаться так же, как с людьми без инвалидности. То есть, разницы не должно быть никакой, — говорит психолог Андрей Козинчук.

Любая жалость запрещена, говорит психолог. К тому же правильно говорить “люди с инвалидностью”. Не “калеки”, “инвалиды” и другие названия, которые оскорбляют и делают человека “не таким”.

Также не следует помогать без разрешения, так можно унизить военного или военную. Если хочется помочь, нужно просить разрешения.

Если вы делаете что-то без разрешения — вы ломаете границы человека. Вы делаете этого человека с инвалидностью, — объясняет психолог.

Что нельзя говорить военным

Сначала следует осознать, что нельзя пользоваться петардами и разнообразными вещами, которые провоцируют громкие звуки, похожие на взрывы. Также не следует подходить сзади, чтобы обнять или поздороваться. Это пугает, может вызвать мгновенную и болезненную реакцию.

Для военного вы должны быть предсказуемыми. Если хотите обнять, сначала говорите. Или показывайте жестом, — объясняет психолог.

Не нужно угощать чем-нибудь или приглашать куда-то. Не начинай разговоров на трудные темы, которые могут вызвать болезненные воспоминания или ощущения. Общие фразы типа “как там наши” и другие тоже не используй в общении с военными.

Нежелательно наклеивать ярлыки — вы герои, солнышки, красавчики, щит Украины и другое. Военные могут иметь комплекс вины или выжившего.

Если хочется сделать комплимент, используй Я-сообщение: “для меня ты герой”, “мне спокойно благодаря тебе” и подобные.

Краткая схема общения с военными:

Предсказуемость. Месседж. Благодарность.

Главное не навязываться, потому что так военные будут избегать скоплений людей.

Как правильно общаться с военными

Андрей Козинчук говорит, прежде всего, следует видеть перед собой не образ военного, а конкретного человека. Человека, имеющего свой опыт, возраст и о котором ты ничего не знаешь.

В общении с военным нужно донести один месседж, а не обмениваться информацией. Психолог объясняет, что чаще всего этим месседжем есть благодарность. Благодарность является международным трендом, в Америке принято благодарить военных за службу, делится опытом Андрей Козинчук.

Я был в форме, меня поблагодарили. Я говорю — я не американский военный, я воюю против россиян. На что они говорят: клево, спасибо за службу.

Это можно говорить и улыбкой, и невербальными сигналами (например, кивком). Международным жестом благодарности является прикладывание ладони к сердцу. Он называется “благодаря тебе” или “благодарю за твою службу”.

Раньше мы рассказывали, как эвакуируются люди с инвалидностью.

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