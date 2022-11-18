Твой гид в инклюзивном мире — чем полезен Справочник безбарьерности и где его найти

Человек — высшая ценность для каждой демократической страны, в том числе для Украины. Следовательно, все граждане должны знать, как корректно общаться с другими, чтобы не причинить друг другу боль.

Поэтому первая леди Украины Елена Зеленская инициировала создание Справочника безбарьерности — гида по корректной коммуникации с разными людьми.

Читай, что можно найти в справочнике и как им пользоваться.

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Справочник безбарьерности

Это руководство содержит:

словарь терминов для правильного названия тех или иных групп населения;

правила речи;

советы и инструкции украинцам, как обеспечить инклюзивное пространство.

Благодаря справочнику ты узнаешь, как:

поддержать ребенка в укрытии; справиться со стрессом; обращаться с людьми с нарушением слуха или зрения; правильно называть представителей ЛГБТИК-сообщества и т.д.

Этот справочник расскажет, как говорить с уважением к людям, как писать и обращаться, чтобы все общество не создавало искусственные барьеры и исключения, — пишут на сайте справочника.

Где найти Справочник безбарьерности

Пособие доступно в двух версиях:

Печатной — со шрифтом Брайля, конгревным тиснением и QR-кодами для перевода на украинский жестовой язык. Электронной — ее можно просмотреть по ссылке.

В разработке пособия принимали участие общественные организации, правозащитники, психологи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, украинские и международные эксперты.

Почему это руководство важно

На пути в ЕС Украина стремится создать инклюзивную среду для всех людей, проживающих в нашей стране. Поэтому в прошлом году была принята Национальная стратегия создания безбарьерного пространства.

Власти предусматривают устранение до 2030 года барьеров в шести основных направлениях:

физическом — разработка единых архитектурных стандартов, чтобы окружающая среда была доступна для всех категорий населения;

общественном и гражданском — создание равных возможностей для участия людей в общественной жизни;

экономическом — создание возможностей для трудоустройства и предпринимательства;

образовательном — обеспечение свободного доступа к качественному образованию на протяжении всей жизни людей;

цифровом — гарантирование доступа всех социальных групп ко всем услугам и информации, имеющимся в интернете;

информационном — расширение доступа к информации и возможностей пользоваться всеми необходимыми технологиями для людей независимо от их мобильности, коммуникативных способностей и т.п.

Этот справочник предназначен для того, чтобы повысить осведомленность украинцев о темах, о которых мы часто не задумываемся, и преодолеть вредные стереотипы и мифы, которыми полно наше пространство.

Кстати, с 1 ноября в Украине вступила в силу Стамбульская конвенция, призванная противодействовать насилию и защищать пострадавших. Читай, что именно изменилось для украинцев.

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