Твой гид в инклюзивном мире — чем полезен Справочник безбарьерности и где его найти

Человек — высшая ценность для каждой демократической страны, в том числе для Украины. Следовательно, все граждане должны знать, как корректно общаться с другими, чтобы не причинить друг другу боль.
Поэтому первая леди Украины Елена Зеленская инициировала создание Справочника безбарьерности — гида по корректной коммуникации с разными людьми.
Читай, что можно найти в справочнике и как им пользоваться.
Это руководство содержит:
Благодаря справочнику ты узнаешь, как:
Этот справочник расскажет, как говорить с уважением к людям, как писать и обращаться, чтобы все общество не создавало искусственные барьеры и исключения, — пишут на сайте справочника.
Этот справочник расскажет, как говорить с уважением к людям, как писать и обращаться, чтобы все общество не создавало искусственные барьеры и исключения, — пишут на сайте справочника.
Пособие доступно в двух версиях:
В разработке пособия принимали участие общественные организации, правозащитники, психологи, родители, воспитывающие детей с инвалидностью, украинские и международные эксперты.
На пути в ЕС Украина стремится создать инклюзивную среду для всех людей, проживающих в нашей стране. Поэтому в прошлом году была принята Национальная стратегия создания безбарьерного пространства.
Власти предусматривают устранение до 2030 года барьеров в шести основных направлениях:
Этот справочник предназначен для того, чтобы повысить осведомленность украинцев о темах, о которых мы часто не задумываемся, и преодолеть вредные стереотипы и мифы, которыми полно наше пространство.
Кстати, с 1 ноября в Украине вступила в силу Стамбульская конвенция, призванная противодействовать насилию и защищать пострадавших. Читай, что именно изменилось для украинцев.
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