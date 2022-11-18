Твій гід в інклюзивному світі — чим корисний Довідник безбар’єрності та де його знайти

Людина — найвища цінність для кожної демократичної країни, зокрема й для України. А відтак усі громадяни мають знати, як коректно спілкуватися з іншими, щоб не завдати болю одне одному.

Тому перша леді України Олена Зеленська ініціювала створення Довідника безбар’єрності — гіда з коректної комунікації з різними людьми.

Читай, що можна знайти в довіднику та як ним користуватись.

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Довідник безбар’єрності

Цей посібник містить:

словник термінів для правильної назви тих чи інших груп населення;

правила мови;

поради та інструкції українцям, як забезпечити інклюзивний простір тощо.

Завдяки довіднику ти дізнаєшся, як:

підтримати дитину в укритті; впоратися зі стресом; поводитися з людьми, що мають порушення зору чи слуху; правильно називати представників ЛГБТІК-спільноти тощо.

Цей довідник розкаже, як говорити з повагою до людей, як писати та звертатися, щоб усе суспільство не створювало штучних бар’єрів та виключень, — пишуть на сайті довідника.

Де знайти Довідник безбар’єрності

Посібник доступний у двох версіях:

Друкованій — зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням та QR-кодами на переклад українською жестовою мовою. Електронній — її можна переглянути за посиланням.

У розробці посібника брали участь громадські організації, правозахисники, психологи, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, українські та міжнародні експерти.

Чому цей посібник важливий

На шляху до ЄС Україна прагне створити інклюзивне середовище для всіх людей, які проживають у нашій країні. Тому минулого року була ухвалена Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору.

Влада передбачає усунення до 2030 року бар’єрів у шести основних напрямках:

фізичному — розроблення єдиних архітектурних стандартів, щоб навколишнє середовище було доступним для всіх категорій населення;

суспільному і громадянському — створення рівних можливостей для участі людей у громадському житті;

економічному — створення можливостей для працевлаштування та підприємництва;

освітньому — забезпечення вільного доступу до якісної освіти впродовж усього життя людей;

цифровому — гарантування доступу всіх соціальних груп до всіх послуг та інформації, що є в інтернеті;

інформаційному — розширення доступу до інформації та можливостей користуватись усіма необхідними технологіями для людей незалежно від їхньої мобільності, комунікативних здібностей тощо.

Цей довідник призначений для того, щоб підвищити обізнаність українців на теми, про які ми часто не задумуємось, та подолати шкідливі стереотипи та міфи, які гуляють нашим простором.

До речі, з 1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція, яка покликана протидіяти насильству та захищати постраждалих. Читай, що саме змінилось для українців.

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