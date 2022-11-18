Твій гід в інклюзивному світі — чим корисний Довідник безбар’єрності та де його знайти

Людина — найвища цінність для кожної демократичної країни, зокрема й для України. А відтак усі громадяни мають знати, як коректно спілкуватися з іншими, щоб не завдати болю одне одному.
Тому перша леді України Олена Зеленська ініціювала створення Довідника безбар’єрності — гіда з коректної комунікації з різними людьми.
Читай, що можна знайти в довіднику та як ним користуватись.
Цей посібник містить:
Завдяки довіднику ти дізнаєшся, як:
Цей довідник розкаже, як говорити з повагою до людей, як писати та звертатися, щоб усе суспільство не створювало штучних бар’єрів та виключень, — пишуть на сайті довідника.
Цей довідник розкаже, як говорити з повагою до людей, як писати та звертатися, щоб усе суспільство не створювало штучних бар’єрів та виключень, — пишуть на сайті довідника.
Посібник доступний у двох версіях:
У розробці посібника брали участь громадські організації, правозахисники, психологи, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, українські та міжнародні експерти.
На шляху до ЄС Україна прагне створити інклюзивне середовище для всіх людей, які проживають у нашій країні. Тому минулого року була ухвалена Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору.
Влада передбачає усунення до 2030 року бар’єрів у шести основних напрямках:
Цей довідник призначений для того, щоб підвищити обізнаність українців на теми, про які ми часто не задумуємось, та подолати шкідливі стереотипи та міфи, які гуляють нашим простором.
До речі, з 1 листопада в Україні набула чинності Стамбульська конвенція, яка покликана протидіяти насильству та захищати постраждалих. Читай, що саме змінилось для українців.
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