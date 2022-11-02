Батьківство

Щоб не розгубитися і правильно все пояснити — як говорити з дитиною про людей з інвалідністю

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 20:00
Як говорити з дитиною про людей з інвалідністю
Фото: Pexels

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