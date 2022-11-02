Родительство

Чтобы не растеряться и правильно все объяснить — как говорить с ребенком о людях с инвалидностью

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 ноября 2022, 20:00
Як говорити з дитиною про людей з інвалідністю
Фото: Pexels

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