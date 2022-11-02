Чтобы не растеряться и правильно все объяснить — как говорить с ребенком о людях с инвалидностью

С малых лет дети познают этот мир. Им интересно, как он устроен и почему происходят некоторые вещи. Иногда у детей возникают вопросы, после которых родители теряются и не могут ответить ребенку.

Мама и папа должны быть готовы к любым вопросам, а если не могут что-либо объяснить, их реакция должна быть спокойной и уверенной. Кризисный психолог Галина Бурковская рассказала для Фактов ICTV. Здоровье, как говорить с детьми о людях с инвалидностью.

Прежде всего родители должны наблюдать за своей реакцией. Дети хорошо подмечают растерянность и отношение к другим людям. Ты должен(-а) быть примером и показать, что люди с инвалидностью ничем не хуже.

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Как говорить с ребенком о людях с инвалидностью

— Инвалидность — это когда человек не может делать определенные вещи, которые можем делать мы. Человек, потерявший конечности, не может ходить, как обычные люди, или бегать. Кресло колесное нужно для того, чтобы он мог передвигаться, — говорит психолог. Так можно объяснить ребенку, зачем некоторым людям такое кресло.

Можно не подробно объяснять ребенку, что такое инвалидность. Достаточно сказать просто: “Такое существует”. Когда дети видят человека, потерявшего конечность, у них возникает много вопросов. Надо посмотреть на ситуацию с точки зрения ребенка и рассказать, почему так может быть, с пониманием и без негатива. Помни, ты должен(-на) быть примером для ребенка.

Следует объяснять ребенку отличия между людьми. Позволь ребенку проявлять любопытство и свободно делиться своими мыслями. Не ограничивай себя во времени и говори сколько нужно.

Но говорить на эту тему нужно простыми словами и фразами, избегая сложных и непонятных слов. Не стоит употреблять “болезнь” и “больной”, ведь для ребенка болезнь имеет начало и конец.

Предложи почитать книгу и информацию в интернете, где объясняются различия между людьми. Однако обрати внимание, чтобы книга соответствовала возрасту ребенка.

— Избегай лишних эмоций — это поможет ребенку принять ситуацию с инвалидностью как часть жизни. Избегай некорректных слов. Обрати внимание на эмоциональное состояние ребенка во время разговора.

Рассказывай об инвалидности в положительном ключе, — советует Галина Бурковская.

Также следует подчеркивать, что таким людям нужна поддержка, а говорить нужно на равных. Ведь жалость к человеку может делать его беззащитным.

Особого алгоритма, как говорить с детьми о людях, которые, например, потеряли конечности, нет. Поэтому психолог советует действовать по своим ощущениям.

В окружении ребенка могут быть сверстники, имеющие проблемы со здоровьем. Ранее мы рассказывали о детях с ментальными нарушениями и мифах вокруг них.

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