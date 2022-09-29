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Эта тема — не табу. Что мы должны знать о детях с генетическими и психологическими нарушениями

Виктория Мельник, редактор сайта 29 сентября 2022, 11:00
Дети с синдромом Дауна
Фото: Pexels

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