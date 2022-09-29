Эта тема — не табу. Что мы должны знать о детях с генетическими и психологическими нарушениями

В последнее время в Украине основывается все больше инициатив и проектов, призванных поддерживать людей с ментальными нарушениями. В то же время, не все врачи соглашаются помогать родителям, чьи дети родились с синдромом Дауна, аутизмом, психической задержкой развития — при том, что ежегодно в Украине появляется от 300 до 400 детей с такими нарушениями.

Вместе с тем общество привыкло проявлять гуманность к не похожим на других. Редакция Вікна-новини пообщалась с доктором психологических наук Людмилой Бегезой о мифах и базовых знаниях о жизни особенных людей, а вот арт-терапевт Ирина Мирошниченко рассказала о результативных развивающих и психологических терапиях.

Мифы о жизни детей с ментальными нарушениями

Ранее в обществе считалось, что люди с ментальными нарушениями — “какие-то не такие”. Таких людей опасались и не всегда знали, как с ними правильно общаться. Особенно тяжело привыкали к социуму дети с генетическими или психологическими нарушением: как правило, школьные годы были не замечательными, а худшими в жизни.

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Людей с интеллектуальными и психическими нарушениями называли “инвалидами” или больными. На самом же деле, назвать, например, ребенка с синдромом Дауна больным — большая ошибка с точки зрения этики и медицины.

Синдром Дауна является генетическим нарушением, а не болезнью.

А еще из уст в уста передавались стереотипы, что люди с ментальными нарушениями асоциальны и не могут жить в коллективе, вредят окружающим и проявляют агрессию.

Из-за недостаточной осведомленности общества считалось, что синдром Дауна, пороки слуха или зрения, задержка психического и речевого развития, аутизм — приговор для людей, и в дальнейшем их умственное и социальное развитие останавливается на низком уровне.

Однако прошло время, и постепенное информирование общества дало свои плоды. Люди с интеллектуальными и психологическими нарушениями становятся блогерами, моделями, актерами, спортсменами, специалистами-дефектологами.

В Киеве открыта пекарня Sunshine Café: там работают только люди с ментальными нарушениями — это позиция хозяйки пекарни. А в Днепре, Луцке, Виннице работают театры, где выступают актеры с синдромом Дауна.

Что должны знать и делать родители, узнавшие о нарушениях у ребенка

Об интеллектуальных и психических нарушениях у своего ребенка родители узнают не только после его рождения — часто о нарушениях на генетическом уровне становится известно еще во время беременности. Доктор психологических наук Людмила Бегеза убеждает: родителям следует принять, что — это не приговор, а лишь длительная “дистанция”.

— Надо быть оптимистами и настраиваться, что они будут развивать детей на перспективу, а результат будет заметен со временем. А если прислушаться к рекомендациям педиатров, логопедов, психологов, воспитателей, учителей, спортивных тренеров, арт-терапевтов и работать единой командой, результат обязательно будет.

Даже по сравнению с ситуацией десяти лет назад, сейчас получили стремительное развитие подходы к обучению детей с ментальными нарушениями. К примеру, в общеобразовательных учебных заведениях созданы инклюзивные классы.

Там учителя способствуют не только развитию познавательных когнитивных процессов (память, мышление, воображение, внимание) у детей, но и формированию математических, лингвистических компетентностей — педагоги в инклюзивных классах учат родителей, чтобы процесс обучения и развития продолжался дома и был постоянным.

— Родителям нужно не отгораживаться от социума, а активно приобщаться к разнообразным жизненным событиям и инициативам, и детей как можно активнее привлекать к творческому, спортивному, межличностному взаимодействию, — отмечает Людмила.

Как общаться с такими детьми другим людям и детям

Общество в последние годы стремительно развило информационное сознание, поэтому получить проверенную информацию и найти решение стало гораздо проще.

В социальных сетях разные инициативы и проекты демонстрируют людям возможные способы и формы общения с людьми с ментальными нарушениями — у каждого есть возможность прочитать информацию о жизни таких людей. Да и родители таких детей часто проявляют открытость к общению.

Все это снижает уровень тревожности, предостережений и страхов в общении с людьми с ментальными нарушениями и формирует гуманное отношение к ним.

Сейчас общество проявляет готовность к общению, гуманизму и толерантности. Обучение происходит на протяжении всей жизни, основываясь на жизненных случаях, когда ты встречаешь человека с интеллектуальными, сенсорными или психическими нарушениями на своем пути.

К счастью, благодаря активной работе педагогов и родителей, в школах и кружках все реже фиксируются случаи буллинга детей с нарушениями психического или физического развития.

Развитие детей с ментальными нарушениями: какие терапии существуют и какие действуют

Дефектологи, тифлопедагоги, воспитатели, педагоги, психологи в развитии детей с ментальными нарушениями направляют свою деятельность на разностороннее развитие и воспитание детей:

развитие сенсорных систем;

физическое развитие

Основным методом развития и обучения детей является игра. А эффективность развивающей работы проявляется в течение достаточно длительного временного интервала: в процессе работы или до момента ее завершения, примерно через полгода можно говорить о закреплении или потере положительных эффектов проведенной работы.

Одним из эффективных методов, помогающих развитию личности, является арт-терапия. Психолог и арт-терапевт Ирина Мирошниченко занималась такой терапией с детьми из ЗПР — задержкой психологического развития.

Она объясняет, что основой арт-терапии является развитие средствами искусства. Среди распространенных терапий для детей с психологическими и физическими нарушениями:

сказкотерапия;

оригами;

песочная терапия, работа с глиной и пластилином (лепка);

музыкотерапия;

изотерапия.

Прежде всего арт-терапевт принимается актуализировать внимание ребенка на определенном предмете. Для этого чаще всего используются тактильные упражнения с терапевтическим характером.

— Для лучшего результата и самочувствия ребенка хорошо использовать яркие цвета и текстуры красок, бумаги или фетра, — объясняет Ирина Мирошниченко.

Дети с ментальными нарушениями могут быть закрытыми или агрессивными, поэтому для лучшего выражения эмоций используется кляксография, рисование песком и игра Покажи, как ты злишься. А со временем через тактильное развитие улучшается и речевой процесс.

Методы и техники арт-терапии позволяют детям получать положительные эмоции, развивать самостоятельность, мелкую моторику рук, коммуникативные навыки и взаимодействие в социальной среде.

Учить своих детей гуманности и мудрости проще с помощью мультфильмов. Ранее мы составляли список полезных и обучающих мультиков о солидарности и толерантности.

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