В форме игры и собственным примером: как научить ребенка выбирать здоровую пищу

Здоровое питание важно как для взрослых, так и детей. Ведь это нечто больше, чем диета для похудения. Это образ жизни, который помогает нам быть активными и энергичными.

Дети обычно не любят овощи и здоровую пищу, однако это не очень соответствует действительности. Они просто подражают поведению родителей в своих пищевых привычках.

Звездный шеф Евгений Клопотенко дал действенные и простые советы, которые помогут родителям сохранить здоровье детей и научить их выбирать здоровые продукты.

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Ты — пример. Если думаешь, что после рождения ребенка можно расслабиться и не следить за своим питанием, ты ошибаешься.

Малыш внимательно следит за тем, что едят его родители, и когда ему подсовывают что-то другое, может произойти скандал и протест.

Итак, чтобы приучить ребенка есть здоровую пищу, начинай с себя, ведь стоит показывать пример. Объясняй правила здорового питания и соблюдай их. Это точно пойдет на пользу твоему физическому и эмоциональному состоянию.

Учи в форме игры. Детям не интересны занудные правила, но их всегда можно заинтересовать. Надо только приложить немного усилий и использовать фантазию.

Следовательно, когда будешь идти с ребенкок в магазин, читай вместе с ним состав продуктов и ищи плохие ингредиенты, например, сахар, консерванты, трансжиры или неизвестные добавки.

Так ребенок поймет, что есть вредные продукты, запомнит модель поведения и дальше не захочет покупать вредные снеки или сладости.

Овощи и фрукты в рационе — это основа

Известно, что для сбалансированного питания половину рациона должны составлять овощи и фрукты. Это говорит нам и правило здоровой тарелки.

Итак, старайся в день добавлять в рацион минимум 400 г овощей и фруктов. Клопотенко говорит, что это не так уж сложно.

Всего лишь сделай салат к завтраку, перекуси яблоком, к обеду прихвати немного цветной или квашеной капусты, а на ужин запеки овощи в духовке — вуаля, дневная норма выполнена.

Меньше соли и сахара. Известно, что соль и сахар только разбудят наш аппетит, и ребенок уже не хочет здоровой пищи. Поэтому придерживайся правила, что всего должно быть в меру.

Колбаса и сосиски — табу. Их состав, даже если он написан на упаковке, далек от идеала и не принесет никакой пользы.

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