Многое хочется, но его нельзя. Рассказываем, что лучше ограничить в питании беременных, а что — добавить

Питание беременных обязательно должно быть полезным и сбалансированным, ведь едят за двоих, а то и больше людей. От питания женщины зависит развитие и здоровье плода. Поэту у беременных есть так много ограничений. Мы расскажем, что нельзя есть беременным, а также что должно быть в питании женщины.

Что нельзя есть беременным на ранних сроках

Питание беременных также завысит от срока, например, на раннем нельзя есть жирную или острую пищу, фастфуд, копчёности и т.д.

На первом триместре закладываются все органы и системы в организме ребенка, формируются ткани. Поэтому нужно употреблять белок: нежирное мясо, рыба, кисломолочные продукты.

Также если беременную мучает токсикоз, нужно приемы пищи сделать чаще, но порции меньше.

Что нельзя есть беременным на втором триместре

Начиная с четвертого месяца беременности женщине следует не есть копченого и жареного, а также не стоит употреблять много соли. И нельзя ограничивать жидкость. Нужно пить до 2-2,5 л чистой воды.

Отеки вызывает не вода, а соль, которая попадает в организм в чистом виде и вместе с консервами, майонезом, сыром, колбасой. Избыток соли нарушает обмен веществ.

Что нельзя есть беременным на поздних сроках

В третьем триместре плод начинает стремительно расти и рацион должен быт богат витаминами и полезной пищей. На поздних сроках беременности стоит отказаться от:

острой, копчено и соленой пищи;

полуфабрикаты и консервированные продукты;

жирной и жареной пищи. Эти блюда способны вызывать изжогу и проблемы с пищеварением;

десертов. Продукты, которые содержат большое количество сахара могут привести к активному и быстрому набору веса, что приведет к нагрузке на позвоночник и суставы;

маргарина и тугоплавких жиров. В этих продуктах содержатся жирные кислоты, которые мешают усваиванию полезных жиров;

любых видов алкоголя. Через кровь матери спирт попадает в плаценту и влияет на развитие некоторых органов, в том числе печени. Также врачи отмечают, что первые 3 месяца употребление матерью спиртных напитков может спровоцировать выкидыш.

Еще беременным следует отказаться от кофеина. Ведь во время беременности кровь медленнее очищается от кофеина. Ученые говорят, что он может влиять на рост плода.

Стоить уменьшить количество продуктов-аллергенов, ведь есть вероятность того, что ребенок будет иметь аллергию.

Что можно и нужно есть беременным

Акушер-гинеколог, врач пренатальной и УЗИ диагностики Елени Чолас рассказала, что нужно есть беременным.

По ее словам беременным нужен йод. Это важный элемент для развития и функционирования организма, так как является компонентом гормонов щитовидной железы.

Ежедневная доза йода, рекомендованная ВОЗ, ЮНИСЕФ для беременных женщин, составляет 200 мг в сутки.

Источниками йода являются морская рыба и другие морепродукты, а также йодированная соль.

Также нужно употреблять железо, которое входить в складе гема (красный пигмент у рыбы и животных).

“Негемированое” железо, которое есть в растениях и яйцах усваивается хуже.

Касательно поливитаминов, которые любят принимать беременные, врач говорит: Если беременная питается хорошо и получает нужное количество витаминов, то поливитамины не нужны.

Но не забывай, что все это очень индивидуально и все нужно обсуждать с врачом. Ведь он после осмотра и анализов лучше знает, что тебе нужно.

Беременным во время войны сложно, они постоянно нервничают. Но даже в такое сложное время нужно, чтобы питание было сбалансированным. Ранее нутрициолог рассказывала, как питаться во время войны и какие витамины нужны беременным.

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