Многое хочется, но его нельзя. Рассказываем, что лучше ограничить в питании беременных, а что — добавить

Питание беременных обязательно должно быть полезным и сбалансированным, ведь едят за двоих, а то и больше людей. От питания женщины зависит развитие и здоровье плода. Поэту у беременных есть так много ограничений. Мы расскажем, что нельзя есть беременным, а также что должно быть в питании женщины.
Питание беременных также завысит от срока, например, на раннем нельзя есть жирную или острую пищу, фастфуд, копчёности и т.д.
На первом триместре закладываются все органы и системы в организме ребенка, формируются ткани. Поэтому нужно употреблять белок: нежирное мясо, рыба, кисломолочные продукты.
Также если беременную мучает токсикоз, нужно приемы пищи сделать чаще, но порции меньше.
Начиная с четвертого месяца беременности женщине следует не есть копченого и жареного, а также не стоит употреблять много соли. И нельзя ограничивать жидкость. Нужно пить до 2-2,5 л чистой воды.
Отеки вызывает не вода, а соль, которая попадает в организм в чистом виде и вместе с консервами, майонезом, сыром, колбасой. Избыток соли нарушает обмен веществ.
В третьем триместре плод начинает стремительно расти и рацион должен быт богат витаминами и полезной пищей. На поздних сроках беременности стоит отказаться от:
Еще беременным следует отказаться от кофеина. Ведь во время беременности кровь медленнее очищается от кофеина. Ученые говорят, что он может влиять на рост плода.
Стоить уменьшить количество продуктов-аллергенов, ведь есть вероятность того, что ребенок будет иметь аллергию.
Стоить уменьшить количество продуктов-аллергенов, ведь есть вероятность того, что ребенок будет иметь аллергию.
Акушер-гинеколог, врач пренатальной и УЗИ диагностики Елени Чолас рассказала, что нужно есть беременным.
По ее словам беременным нужен йод. Это важный элемент для развития и функционирования организма, так как является компонентом гормонов щитовидной железы.
Ежедневная доза йода, рекомендованная ВОЗ, ЮНИСЕФ для беременных женщин, составляет 200 мг в сутки.
Ежедневная доза йода, рекомендованная ВОЗ, ЮНИСЕФ для беременных женщин, составляет 200 мг в сутки.
Источниками йода являются морская рыба и другие морепродукты, а также йодированная соль.
Также нужно употреблять железо, которое входить в складе гема (красный пигмент у рыбы и животных).
“Негемированое” железо, которое есть в растениях и яйцах усваивается хуже.
“Негемированое” железо, которое есть в растениях и яйцах усваивается хуже.
Касательно поливитаминов, которые любят принимать беременные, врач говорит: Если беременная питается хорошо и получает нужное количество витаминов, то поливитамины не нужны.
Но не забывай, что все это очень индивидуально и все нужно обсуждать с врачом. Ведь он после осмотра и анализов лучше знает, что тебе нужно.
Беременным во время войны сложно, они постоянно нервничают. Но даже в такое сложное время нужно, чтобы питание было сбалансированным. Ранее нутрициолог рассказывала, как питаться во время войны и какие витамины нужны беременным.
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