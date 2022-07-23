Здоров'я та краса

Багато хочеться, але його не можна. Розповідаємо, що краще обмежити у харчуванні вагітних, а що — додати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Липня 2022, 16:00
Що не можна їсти вагітним: список продуктів, які варто виключити
Фото: Pexels

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