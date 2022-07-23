Багато хочеться, але його не можна. Розповідаємо, що краще обмежити у харчуванні вагітних, а що — додати

Харчування вагітних обов’язково має бути корисним та збалансованим, адже вони їдять за двох, а то й більше людей. Від харчування жінки залежить розвиток та здоров’я плода. Тому у харчуванні вагітних є багато обмежень. Ми розповімо, що не можна їсти вагітним, а також що має бути у харчуванні жінки при надії.

Що не можна їсти вагітним на ранніх термінах

Харчування вагітних також залежить від терміну, наприклад, на ранньому не можна їсти жирну або гостру їжу, фаст фуд, копченість тощо.

На першому триместрі закладаються всі органи та системи в організмі дитини, формуються тканини. Тому потрібно вживати білок: нежирне м’ясо, риба, кисломолочні продукти.

Також, якщо вагітну, мучить токсикоз, потрібно приймання їжі зробити частими, але порції меншими.

Що не можна їсти вагітним на другому триместрі

Починаючи з четвертого місяця вагітності жінці слід не їсти копченого та смаженого, а також не варто вживати багато солі. І не можна обмежувати рідину. Потрібно пити до 2-2,5 л чистої води.

Набряки викликає не вода, а сіль, яка потрапляє в організм у чистому вигляді та разом із консервами, майонезом, сиром, ковбасою. Надлишок солі порушує обмін речовин.

Що не можна їсти вагітним на пізніх термінах

У третьому триместрі плід починає стрімко зростати й раціон повинен бути багатий вітамінами й корисною їжею. На пізніх термінах вагітності варто відмовитись від:

гострої, копченої та солоної їжі;

напівфабрикати та консервовані продукти;

жирної та смаженої їжі. Ці страви здатні викликати печію та проблеми із травленням;

десертів. Продукти, які містять велику кількість цукру можуть призвести до активного та швидкого набору ваги, що призведе до навантаження на хребет та суглоби;

маргарину та жирів, які складно розчіплюються. У цих продуктах містяться жирні кислоти, які заважають засвоєнню корисних жирів;

будь-яких видів алкоголю. Через кров матері спирт потрапляє до плаценти та впливає на розвиток деяких органів, зокрема печінки. Також лікарі зазначають , що у перші 3 місяці вживання матір’ю спиртних напоїв може спровокувати викидень.

Ще вагітним слід відмовитись від кофеїну. Адже під час вагітності кров повільніше очищається від нього. Вчені кажуть, що він може впливати на розвиток плоду.

Варто зменшити кількість продуктів-алергенів, адже є ймовірність того, що дитина матиме алергію.

Що можна і потрібно їсти вагітним

Акушерка-гінекологиня, лікарка пренатальної та УЗД діагностики Елені Чолас розповіла, що потрібно їсти вагітним.

За її словами, вагітним потрібен йод. Це важливий елемент для розвитку та функціонування організму, оскільки є компонентом гормонів щитоподібної залози.

Щоденна доза йоду, рекомендована ВООЗ, ЮНІСЕФ для вагітних жінок становить 200 мг на добу.

Джерелами йоду є морська риба та інші морепродукти, а також йодована сіль.

Також потрібно вживати залізо, яке входить до складу гему (червоний пігмент у риби та тварин).

“Негемоване” залізо, яке є в рослинах та яйцях, засвоюється гірше.

Щодо полівітамінів, які люблять приймати вагітні, то лікарка каже: якщо вагітна харчується добре й отримує потрібну кількість вітамінів, то полівітаміни не потрібні.

Але не забувай, що це дуже індивідуально і все потрібно обговорювати з лікарем. Адже він після огляду та аналізів краще знає, що тобі потрібно.

Вагітним під час війни складно, адже вони постійно нервують. Але навіть у такий складний час потрібно збалансовано харчуватися та отримувати вітаміни. Раніше нутриціологиня розповідала, як харчуватися під час війни та які вітаміни потрібні вагітним.

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