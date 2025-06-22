Сильная тошнота, обезвоживание и боль: что нужно знать о гиперемезисе у беременных

Свадьба, беременность, рождение ребенка — этапы, которые представляются самыми светлыми в жизни женщины. Но за фото счастливых будущих мам часто скрываются истории о боли, бессилии и страхе за собственную жизнь!

Одно из наименее известных по мнению BBC News Украина, но самых тяжелых испытаний для беременной — гиперемезис. Это не обычная тошнота, а физическое и эмоциональное истощение, которое забирает силы даже у самых стойких.

Когда радость превращается в борьбу

Кристабель из Канады годами мечтала стать мамой. Но на ранних неделях беременности ей было трудно даже выпить воды.

Я голодала, страдала от боли. Меня тошнило от каждого глотка воды.

А Ненье из Нигерии попала в больницу из-за обезвоживания. И только после рвоты с кровью ей поставили страшный диагноз.

Я никогда раньше не слышала о гиперемезисе.

И поверь: подобные истории — не редкость!

Что такое гиперемезис

Гиперемезис — это не просто усиленный токсикоз. Это патологическое состояние, которое длится неделями, а иногда — до конца беременности. Его симптомы включают:

постоянную, неконтролируемую рвоту (до 30 раз в день);

значительную потерю веса (более 5% от первоначального);

обезвоживание и электролитные нарушения;

слабость, головокружение, депрессию.

В тяжелых случаях женщины не могут самостоятельно есть или пить, не говоря уже о повседневной активности. Из-за обезвоживания им грозит потеря сознания, повреждение почек и сердечные нарушения.

Почему возникает это патологическое состояние

Точная причина появления гиперемезиса до сих пор неизвестна, но исследователи предполагают генетическую предрасположенность.

Учёные из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что гиперемезис может быть связан с гормоном GDF15, который выделяется плацентой. Чем выше его уровень, тем тяжелее симптомы. К тому же, риск развития болезни возрастает, если у близких родственниц была подобная патология во время беременности.

Кроме физических последствий, гиперемезис часто вызывает эмоциональное истощение:

депрессию;

тревожность;

изоляцию;

даже посттравматическое стрессовое расстройство.

Многие женщины признаются, что думали об аборте или вообще прервали беременность — не из-за нежелания родить, а из-за невозможности жить в постоянном страдании.

Как лечат гиперемезис

В целом лечение такого патологического состояния происходит путем купирования симптомов (противорвотные препараты, стероиды, в тяжелых случаях внутривенные инфузии), обеспечения питания и гидратации (при необходимости через капельницы или зонды) и психологической поддержки (для преодоления эмоциональных последствий).

Иногда женщин приходится госпитализировать на длительный срок. Особенно важно не игнорировать симптомы, ведь от своевременного лечения зависит не только комфорт, но и безопасность матери и ребенка.

Несмотря на все, о гиперемезисе мало говорят. Одна из причин — культурная стигма. Близкие, медики, а иногда и сами женщины не воспринимают жалобы серьезно, считая их преувеличением. Из-за этого гиперемезис часто не диагностируют или путают с обычным токсикозом.

Поэтому важно осознавать риски для здоровья не только в медицинских кругах, но и на бытовом уровне. Чем больше женщин будут знать о симптомах, тем быстрее они получат помощь!

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