Сильная тошнота, обезвоживание и боль: что нужно знать о гиперемезисе у беременных

Фото Pexels Свадьба, беременность, рождение ребенка — этапы, которые представляются самыми светлыми в жизни женщины. Но за фото счастливых будущих мам часто скрываются истории о боли, бессилии и страхе за собственную жизнь! Одно из наименее известных по мнению BBC News Украина, но самых тяжелых испытаний для беременной — гиперемезис. Это не обычная тошнота, а физическое и эмоциональное истощение, которое забирает силы даже у самых стойких. Когда радость превращается в борьбу Кристабель из Канады годами мечтала стать мамой. Но на ранних неделях беременности ей было трудно даже выпить воды. Я голодала, страдала от боли. Меня тошнило от каждого глотка воды. А Ненье из Нигерии попала в больницу из-за обезвоживания. И только после рвоты с кровью ей поставили страшный диагноз. Я никогда раньше не слышала о гиперемезисе. И поверь: подобные истории — не редкость! Что такое гиперемезис Гиперемезис — это не просто усиленный токсикоз. Это патологическое состояние, которое длится неделями, а иногда — до конца беременности. Его симптомы включают: постоянную, неконтролируемую рвоту (до 30 раз в день); значительную потерю веса (более 5% от первоначального); обезвоживание и электролитные нарушения; слабость, головокружение, депрессию. В тяжелых случаях женщины не могут самостоятельно есть или пить, не говоря уже о повседневной активности. Из-за обезвоживания им грозит потеря сознания, повреждение почек и сердечные нарушения. Читать по теме Сколько же этот период будет длиться? Когда начинается токсикоз и как его распознать Читай, когда начинается токсикоз и какие его симптомы — в материале. Почему возникает это патологическое состояние Точная причина появления гиперемезиса до сих пор неизвестна, но исследователи предполагают генетическую предрасположенность. Учёные из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что гиперемезис может быть связан с гормоном GDF15, который выделяется плацентой. Чем выше его уровень, тем тяжелее симптомы. К тому же, риск развития болезни возрастает, если у близких родственниц была подобная патология во время беременности. Кроме физических последствий, гиперемезис часто вызывает эмоциональное истощение: депрессию; тревожность; изоляцию; даже посттравматическое стрессовое расстройство. Многие женщины признаются, что думали об аборте или вообще прервали беременность — не из-за нежелания родить, а из-за невозможности жить в постоянном страдании. Как лечат гиперемезис В целом лечение такого патологического состояния происходит путем купирования симптомов (противорвотные препараты, стероиды, в тяжелых случаях внутривенные инфузии), обеспечения питания и гидратации (при необходимости через капельницы или зонды) и психологической поддержки (для преодоления эмоциональных последствий). Иногда женщин приходится госпитализировать на длительный срок. Особенно важно не игнорировать симптомы, ведь от своевременного лечения зависит не только комфорт, но и безопасность матери и ребенка. Несмотря на все, о гиперемезисе мало говорят. Одна из причин — культурная стигма. Близкие, медики, а иногда и сами женщины не воспринимают жалобы серьезно, считая их преувеличением. Из-за этого гиперемезис часто не диагностируют или путают с обычным токсикозом. Поэтому важно осознавать риски для здоровья не только в медицинских кругах, но и на бытовом уровне. Чем больше женщин будут знать о симптомах, тем быстрее они получат помощь! Также узнай, что такое цветная беременность и опасна ли она. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Беременность, Здоровье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter