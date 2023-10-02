Сколько же этот период будет длиться? Когда начинается токсикоз и как его распознать

Токсикоз во время беременности является состоянием, которое может стать серьезным осложнением для будущей матери и ее плода. Он часто проявляется в форме тошноты и рвоты и может возникать на разных сроках беременности. Рассмотрим, когда начинается токсикоз и какие виды этого состояния существуют — далее в материале

Когда начинается токсикоз

Токсикоз обычно начинается на разных этапах беременности и может проявляться различными симптомами. Основные виды токсикоза:

Ранний токсикоз: Этот вид токсикоза появляется очень рано — уже с первой недели после оплодотворения. Женщины могут испытывать тошноту и другие симптомы, даже до того, как они узнают о своей беременности. Токсикоз на ранних сроках: Это наиболее распространенная форма токсикоза, и она обычно начинается в первом триместре беременности. Чаще всего на 6-8 и может продолжаться вплоть до 13-16 недели. Поздний токсикоз или гестоз: Эта форма токсикоза появляется в третьем триместре беременности и может быть более серьезной. Гестоз является осложнением и может потребовать специального лечения. Вечерний токсикоз: Этот вид может появиться в любой период беременности, вследствие того, что организм устает и становится восприимчивым к воздействию токсикоза. Он может возникнуть, например, после тяжелого дня женщины или сытного ужина.

Симптомы токсикоза

Симптомы токсикоза могут варьироваться в зависимости от степени тяжести. Основные проявления:

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Рвота. Это один из основных симптомов токсикоза. Тяжелые случаи могут сопровождаться частыми приступами рвоты.

Потеря в весе. Токсикоз может привести к потере веса. Тяжелые формы могут привести к значительной потере массы тела.

Повышенный или высокий пульс.

Сонливость и раздражительность.

Снижение артериального давления.

Желтушность и изменения кожи. Некоторые женщины во время беременности могут наблюдать, что их глазные яблоки и кожа приобрели желтоватый оттенок.

Но это не все симптомы токсикоза. Среди них еще: слабость, повышенная температура тела, сухость кожи, повышенное слюноотделение, изменение вкусовых и обонятельных рецепторов, запор и уменьшение частоты мочеиспускания.

В большинстве случаев токсикоз является неприятным, но не опасным состоянием, и может быть решен с помощью изменения образа жизни и диеты. Однако в тяжелых случаях врач может назначить лечение, чтобы облегчить симптомы и обеспечить здоровье матери и ее будущего ребенка.

Как улучшить самочувствие во время токсикоза

Чтобы хоть немного облегчить самочувствие во время токсикоза ты можешь попробовать несколько безвредных советов, которые помогут тебе в этот период.

Во время очередного позыва тошноты ты можешь отрезать ломтик лимона и пососать его. Кислота провоцирует выделение слюны и снижает тошноту. Попробуй ароматерапию. Эфирные масла способствуют расслаблению, снимают напряжение и стресс.

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