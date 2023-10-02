Сколько же этот период будет длиться? Когда начинается токсикоз и как его распознать

Токсикоз во время беременности является состоянием, которое может стать серьезным осложнением для будущей матери и ее плода. Он часто проявляется в форме тошноты и рвоты и может возникать на разных сроках беременности. Рассмотрим, когда начинается токсикоз и какие виды этого состояния существуют — далее в материале
Токсикоз обычно начинается на разных этапах беременности и может проявляться различными симптомами. Основные виды токсикоза:
Симптомы токсикоза могут варьироваться в зависимости от степени тяжести. Основные проявления:
Но это не все симптомы токсикоза. Среди них еще: слабость, повышенная температура тела, сухость кожи, повышенное слюноотделение, изменение вкусовых и обонятельных рецепторов, запор и уменьшение частоты мочеиспускания.
В большинстве случаев токсикоз является неприятным, но не опасным состоянием, и может быть решен с помощью изменения образа жизни и диеты. Однако в тяжелых случаях врач может назначить лечение, чтобы облегчить симптомы и обеспечить здоровье матери и ее будущего ребенка.
Чтобы хоть немного облегчить самочувствие во время токсикоза ты можешь попробовать несколько безвредных советов, которые помогут тебе в этот период.
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