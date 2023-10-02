Та скільки ж цей період триватиме? Коли починається токсикоз та як його розпізнати

Токсикоз під час вагітності є станом, який може стати серйозним ускладненням для майбутньої матері та її плода. Він часто проявляється у формі нудоти та блювання та може виникати на різних термінах вагітності. Розгляньмо, коли починається токсикоз і які види цього стану існують — далі у матеріалі

Коли починається токсикоз

Токсикоз зазвичай починається на різних етапах вагітності та може проявлятися різними симптомами. Основні види токсикозу:

Ранній токсикоз: Цей вид токсикозу з’являється дуже рано — вже з першого тижня після запліднення. Жінки можуть відчувати нудоту та інші симптоми, навіть до того, як вони дізнаються про свою вагітність. Токсикоз на ранніх термінах: Це найбільш поширена форма токсикозу, і вона зазвичай починається в першому триместрі вагітності. Найчастіше — на 6-8 тижні і може тривати аж до 13-16 тижня. Пізній токсикоз або гестоз: Ця форма токсикозу з’являється у третьому триместрі вагітності та може бути більш серйозною. Гестоз є ускладненням і може вимагати спеціального лікування. Вечірній токсикоз: Цей вид може з’явитися у будь-який період вагітності, внаслідок того, що організм втомлюється і стає сприйнятливим до впливу токсикозу. Він може виникнути, приміром, після важкого дня чи ситної вечері.

Симптоми токсикозу

Симптоми токсикозу можуть варіюватися в залежності від ступеня тяжкості. Основні прояви:

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Блювота. Це один з основних симптомів токсикозу. Важкі випадки можуть супроводжуватися частими нападами блювоти.

Втрата у вазі. Токсикоз може призвести до втрати ваги. А важкі форми можуть призвести навіть до значної втрати маси тіла.

Підвищений або високий пульс

Сонливість і дратівливість

Зниження артеріального тиску

Жовтушність і зміни шкіри. Деякі жінки під час вагітності можуть спостерігати, що їхні очні яблука та шкіра набули жовтуватого відтінку.

Та це не усі симптоми токсикозу. Серед них також слабкість, підвищена температура тіла, сухість шкіри, підвищене слиновиділення, зміна смакових і нюхових рецепторів, закреп і зменшення частоти сечовипускання.

У більшості випадків токсикоз є неприємним, але не небезпечним станом, і може бути вирішений за допомогою зміни способу життя та дієти. Однак у важких випадках лікар може призначити лікування, щоб полегшити симптоми та забезпечити здоров’я матері та її майбутньої дитини.

Як покращити самопочуття під час токсикозу

Аби хоч трішки полегшити самопочуття під час токсикозу ти можеш спробувати кілька нешкідливих порад, що допоможуть тобі у цей період.

Під час чергового позиву нудоти ти можеш відрізати скибочку лимона та посмоктати її. Кислота провокує виділення слини та знижує нудоту. Спробуй ароматерапію. Ефірні олії сприяють розслабленню, знімають напруження та стрес.

Вагітність — це час, коли наш організм потребує додаткової підтримки. Раніше ми розповідали, які вітаміни потрібні вагітним.

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