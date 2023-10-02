Та скільки ж цей період триватиме? Коли починається токсикоз та як його розпізнати

Токсикоз під час вагітності є станом, який може стати серйозним ускладненням для майбутньої матері та її плода. Він часто проявляється у формі нудоти та блювання та може виникати на різних термінах вагітності. Розгляньмо, коли починається токсикоз і які види цього стану існують — далі у матеріалі
Токсикоз зазвичай починається на різних етапах вагітності та може проявлятися різними симптомами. Основні види токсикозу:
Симптоми токсикозу можуть варіюватися в залежності від ступеня тяжкості. Основні прояви:
Та це не усі симптоми токсикозу. Серед них також слабкість, підвищена температура тіла, сухість шкіри, підвищене слиновиділення, зміна смакових і нюхових рецепторів, закреп і зменшення частоти сечовипускання.
У більшості випадків токсикоз є неприємним, але не небезпечним станом, і може бути вирішений за допомогою зміни способу життя та дієти. Однак у важких випадках лікар може призначити лікування, щоб полегшити симптоми та забезпечити здоров’я матері та її майбутньої дитини.
Аби хоч трішки полегшити самопочуття під час токсикозу ти можеш спробувати кілька нешкідливих порад, що допоможуть тобі у цей період.
Вагітність — це час, коли наш організм потребує додаткової підтримки. Раніше ми розповідали, які вітаміни потрібні вагітним.
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