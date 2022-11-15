Дні минають неспокійно? Гінекологиня розповіла, як вагітним полегшити токсикоз

Вагітні жінки радіють своєму стану та чекають на появу дитини. Але за дев’ятимісячний період вони стикаються не з одним викликом. Дуже дошкуляє вагітним токсикоз, який впливає на всі сфери життя.

Гінекологиня Вікторія Харенко розповіла, як полегшити токсикоз. За її словами, найголовнішими ознаками раннього токсикозу є нудота та блювота.

— Як не дивно, але медицина досі не має єдиної думки щодо причин виникнення токсикозу. Точно відомо, що з настанням вагітності в організмі жінки починає змінюватись гормональний фон і стан нервової системи. Це два пов’язані між собою процеси, — наголошує гінекологиня.

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Варто знати, що у цей період можуть загостритися хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту: виразки, гастрити, дуоденіти тощо.

Вікторія каже, що не існує методу, який повністю захистить вагітну від токсикозу, але є поради, які можуть полегшити стан.

Поради для вагітних у разі токсикозу

Перший прийом їжі має бути вранці, не встаючи з ліжка (бублик, крекер, сухофрукти). Їсти часто, але невеликими порціями. Не чекати відчуття голоду — він лише посилить нудоту. Їжу треба споживати у стані спокою, не поспішаючи втамувати голод. Вживати достатню кількість рідини — 30-40 мл на кг маси тіла. Обмежити вживання солодощів. Варто виключити з раціону жирну їжу, копченості, напівфабрикати, солодкі газовані напої. Уникати різких запахів, провітрювати приміщення. У вагітної завжди має бути в кишені м’ятний або імбирний льодяник. Жінці краще уникати стресових ситуацій і перебувати у стані спокою. У розпорядку дня мають бути регулярні прогулянки на свіжому повітрі.

Лікарка наголошує — основні прояви токсикозу зникають приблизно до 11-12 тижня.

Якщо симптоми не проходять, а все частіше надокучають (блювота п’ять разів та більше) і жінка втрачає вагу, відчуває загальну слабкість, їй варто звернутися до лікаря, — підкреслює Вікторія.

За її словами, під час вагітності нудота також може бути відсутньою, це нормально.

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