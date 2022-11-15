Дні минають неспокійно? Гінекологиня розповіла, як вагітним полегшити токсикоз

Вагітні жінки радіють своєму стану та чекають на появу дитини. Але за дев’ятимісячний період вони стикаються не з одним викликом. Дуже дошкуляє вагітним токсикоз, який впливає на всі сфери життя.
Гінекологиня Вікторія Харенко розповіла, як полегшити токсикоз. За її словами, найголовнішими ознаками раннього токсикозу є нудота та блювота.
— Як не дивно, але медицина досі не має єдиної думки щодо причин виникнення токсикозу. Точно відомо, що з настанням вагітності в організмі жінки починає змінюватись гормональний фон і стан нервової системи. Це два пов’язані між собою процеси, — наголошує гінекологиня.
Варто знати, що у цей період можуть загостритися хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту: виразки, гастрити, дуоденіти тощо.
Вікторія каже, що не існує методу, який повністю захистить вагітну від токсикозу, але є поради, які можуть полегшити стан.
Лікарка наголошує — основні прояви токсикозу зникають приблизно до 11-12 тижня.
Якщо симптоми не проходять, а все частіше надокучають (блювота п’ять разів та більше) і жінка втрачає вагу, відчуває загальну слабкість, їй варто звернутися до лікаря, — підкреслює Вікторія.
Якщо симптоми не проходять, а все частіше надокучають (блювота п’ять разів та більше) і жінка втрачає вагу, відчуває загальну слабкість, їй варто звернутися до лікаря, — підкреслює Вікторія.
За її словами, під час вагітності нудота також може бути відсутньою, це нормально.
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