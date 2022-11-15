Дни проходят неспокойно? Гинеколог рассказала, как беременным облегчить токсикоз

Беременные женщины радуются своему положению и ждут появления ребенка. Но за девятимесячный период они сталкиваются не с одним вызовом. Очень донимает беременных токсикоз, который влияет на все сферы жизни.
Гинеколог Виктория Харенко рассказала, как облегчить токсикоз. По ее словам, главными признаками раннего токсикоза являются тошнота и рвота.
— Как ни странно, но у медицины до сих пор нет единого мнения относительно причин возникновения токсикоза. Точно известно, что с наступлением беременности в организме женщины начинает изменяться гормональный фон и состояние нервной системы. Это два связанных между собой процесса, — отмечает гинеколог.
Следует знать, что в этот период могут обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта: язвы, гастриты, дуодениты и т.д.
Виктория говорит, что нет метода, который полностью защитит беременную от токсикоза, но есть советы, которые могут облегчить состояние.
Врач отмечает: основные проявления токсикоза исчезают примерно до 11-12 недели.
Если симптомы не проходят, а все чаще надоедают (рвота пять раз и больше) и женщина теряет вес, чувствует общую слабость, ей следует обратиться к врачу, — подчеркивает Виктория.
Если симптомы не проходят, а все чаще надоедают (рвота пять раз и больше) и женщина теряет вес, чувствует общую слабость, ей следует обратиться к врачу, — подчеркивает Виктория.
По ее словам, при беременности тошнота также может отсутствовать, это нормально.
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