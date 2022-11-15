Дни проходят неспокойно? Гинеколог рассказала, как беременным облегчить токсикоз

Беременные женщины радуются своему положению и ждут появления ребенка. Но за девятимесячный период они сталкиваются не с одним вызовом. Очень донимает беременных токсикоз, который влияет на все сферы жизни.

Гинеколог Виктория Харенко рассказала, как облегчить токсикоз. По ее словам, главными признаками раннего токсикоза являются тошнота и рвота.

— Как ни странно, но у медицины до сих пор нет единого мнения относительно причин возникновения токсикоза. Точно известно, что с наступлением беременности в организме женщины начинает изменяться гормональный фон и состояние нервной системы. Это два связанных между собой процесса, — отмечает гинеколог.

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Следует знать, что в этот период могут обостриться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта: язвы, гастриты, дуодениты и т.д.

Виктория говорит, что нет метода, который полностью защитит беременную от токсикоза, но есть советы, которые могут облегчить состояние.

Советы для беременных при токсикозе

Первый прием пищи должен быть утром, не вставая с кровати (бублик, крекер, сухофрукты). Есть часто, но небольшими порциями. Не ждать ощущения голода — он только усугубит тошноту. Еду нужно употреблять в состоянии покоя, не спеша утолить голод. Употреблять достаточное количество — жидкости 30-40 мл на кг массы тела. Ограничить употребление сладостей. Следует исключить из рациона жирную пищу, копчености, полуфабрикаты, сладкие газированные напитки. Избегать резких запахов, проветривать помещение. У беременной всегда должен быть в кармане мятный или имбирный леденец. Женщине лучше избегать стрессовых ситуаций и находиться в состоянии покоя. В распорядке дня должны присутствовать регулярные прогулки на свежем воздухе.

Врач отмечает: основные проявления токсикоза исчезают примерно до 11-12 недели.

Если симптомы не проходят, а все чаще надоедают (рвота пять раз и больше) и женщина теряет вес, чувствует общую слабость, ей следует обратиться к врачу, — подчеркивает Виктория.

По ее словам, при беременности тошнота также может отсутствовать, это нормально.

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