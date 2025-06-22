Сильна нудота, зневоднення і біль: що потрібно знати про гіперемезис у вагітних

Весілля, вагітність, народження дитини — етапи, які уявляються найсвітлішими у житті жінки. Але за фото щасливих майбутніх мам часто ховаються історії про біль, безсилля та страх за власне життя!

Одне з найменш відомих на думку BBC News Україна, але найважчих випробувань для вагітної — гіперемезис. Це не звичайна нудота, а фізичне та емоційне виснаження, яке забирає сили навіть у найстійкіших.

Коли радість перетворюється на боротьбу

Крістабель із Канади роками мріяла стати мамою. Але на ранніх тижнях вагітності їй було важко навіть випити води.

Я голодувала, страждала від болю. Мене нудило від кожного ковтка води.

А Неньє з Нігерії потрапила до лікарні через зневоднення. І лише після блювання з кров’ю їй поставили страшний діагноз.

Я ніколи раніше не чула про гіперемезис.

І повір: подібні історії — не рідкість!

Що таке гіперемезис

Гіперемезис — це не просто посилений токсикоз. Це патологічний стан, який триває тижнями, а іноді — до кінця вагітності. Його симптоми включають:

постійну, неконтрольовану блювоту (до 30 разів на день);

значну втрату ваги (понад 5% від початкової);

зневоднення та електролітні порушення;

слабкість, запаморочення, депресію.

У важких випадках жінки не можуть самостійно їсти або пити, не кажучи вже про повсякденну активність. Через зневоднення їм загрожує втрата свідомості, ушкодження нирок та серцеві порушення.

Чому виникає цей патологічний стан

Точна причина появи гіперемезису досі не відома, але дослідники припускають генетичну схильність.

Вчені з Університету Південної Каліфорнії виявили, що гіперемезис може бути пов’язаний із гормоном GDF15, який виділяється плацентою. Чим вищий його рівень, тим тяжчі симптоми. До того ж ризик розвитку хвороби зростає, якщо у близьких родичок була подібна патологія під час вагітності.

Окрім фізичних наслідків, гіперемезис часто спричиняє емоційне виснаження:

депресію;

тривожність;

ізоляцію;

навіть посттравматичний стресовий розлад.

Багато жінок зізнаються, що думали про аборт або й взагалі перервали вагітність — не через небажання народити, а через неможливість жити в постійному стражданні.

Як лікують гіперемезис

Загалом лікування такого патологічний стану відбувається шляхом купірування симптомів (протиблювотні препарати, стероїди, у важких випадках внутрішньовенні інфузії), забезпечення харчування і гідратації (при необхідності через крапельниці або зонди) та психологічної підтримки (для подолання емоційних наслідків).

Іноді жінок доводиться госпіталізувати на тривалий термін. Особливо важливо не ігнорувати симптоми, адже від своєчасного лікування залежить не лише комфорт, а й безпека матері та дитини.

Попри все, про гіперемезис мало говорять. Одна з причин — культурна стигма. Близькі, медики, а іноді й самі жінки не сприймають скарги серйозно, вважаючи їх перебільшенням. Через це гіперемезис часто не діагностують або плутають зі звичайним токсикозом.

Тому, важливо усвідомлювати ризики для здоровʼя не лише в медичних колах, а й на побутовому рівні. Чим більше жінок знатимуть про симптоми, тим швидше вони отримають допомогу!

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