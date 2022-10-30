У формі гри та власним прикладом: як навчити дитину обирати здорову їжу

Здорове харчування важливе як для дорослих, так і для дітей. Адже це щось більше за звичайні дієти для схуднення. Це спосіб життя, який допомагає нам бути активними та енергійними.

Діти зазвичай не люблять овочі та здорову їжу, однак це не дуже відповідає дійсності. Вони просто наслідують поведінку батьків у своїх харчових звичках.

Зірковий шеф Євген Клопотенко дав дієві та прості поради, які допоможуть батькам зберегти здоров’я дітей та навчити їх обирати здорові продукти.

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Ти — приклад. Якщо думаєш, що після народження дитини можна розслабитися і не слідкувати за своїм харчуванням, то ти помиляєшся.

Малюк уважно слідкує за тим, що їдять його батьки, й коли йому підсовують щось інше, то може відбутися скандал і протест.

Отож, щоб привчити дитину їсти здорову їжу, починай із себе, адже варто показувати приклад. Пояснюй правила здорового харчування та дотримуйся їх. Це точно піде на користь твоєму фізичному та емоційному стану.

Вчи у формі гри. Дітям не цікаві занудні правила, однак їх завжди можна зацікавити. Треба лише прикласти трохи зусиль та додати фантазії.

Відтак, коли йдеш у магазин з дитиною, читай разом з нею склад продуктів та шукай погані інгредієнти, як-от цукор, консерванти, трансжири чи невідомі додатки.

Так дитина зрозуміє, що певні продукти шкідливі, запам’ятає модель поведінки та надалі не захоче купувати шкідливі снеки чи солодощі.

Овочі та фрукти у раціоні — це основа

Відомо, що для збалансованого харчування половину нашого раціону мають становити овочі та фрукти. Це ж каже нам і правило здорової тарілки.

Отож намагайся додавати в раціон мінімум 400 г овочів та фруктів на день. Клопотенко каже, що це не так уже й складно.

Усього лише зроби салат до сніданку, перекуси яблуком, до обіду прихопи трохи цвітної чи квашеної капусти, а на вечерю запечи овочі в духовці — вуаля, денна норма виконана.

Менше солі й цукру. Відомо, що сіль та цукор тільки розбурхують наш апетит, і дитина вже не хоче здорової їжі. Тому дотримуйся правила, що всього має бути в міру.

Ковбаса та сосиски — табу. Їхній склад, навіть якщо написаний на пакуванні, далекий від ідеалу і не принесе жодної користі.

Якщо ж ти тільки чекаєш на малюка, то приділи особливу увагу своєму раціону. Читай, що краще обмежити у харчуванні вагітних, а що — додати, у нашому матеріалі.

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