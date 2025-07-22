Лобова м’ясорубка: як ЗСУ зупиняють штурми на Сіверському

На Сіверському напрямку росіяни продовжують лізти “пачками” у штурми. Їх невтомно нищать наші захисники. Начальник відділення комунікацій 81-ї ОАЕМБр Володимир Голягін розповів Вадиму Карп’яку про щоденну зміну тактик ворога і відчайдушні спроби просуватися. Окупанти щодня міняють тактику: як ЗСУ боронять Сіверський напрямок Російські війська не припиняють спроб прорвати оборону. Ворог іде лоб в лоб, атакує масами, змінює тактики щодня. Вони намагаються задавити чисельністю, використовують артилерію, бронетехніку, піхоту. Ворог використовує мототехніку, багі й тактику малих штурмових груп. У середньому атакують по 1-6 людей.Російські штурмові групи буквально знищуються під вогнем. Піхота лягає на полях, техніка горить. Оборонці Сіверська тримають лінію попри шалений натиск. Вони намагаються зайти просто в лоба. Продавлюють на масу. Останні рази лізли із застосуванням техніки. Минулого разу використали два танки під прикриттям, аби прорватися вперед. Але в них нічого не виходить. На підходах до позицій ЗСУ росіян палять наші Сили безпілотних систем. Техніка втратила свою силу, адже велика і відразу демаскується. Нині бригаді потрібні дрони Лінза — підтримати її фінансово можна за QR-кодом у сюжеті. Такі БпЛА можуть нести 2 кг вибухівки на 10-11 кілометрів. Читати на тему На завдання — тільки в гарному настрої: як бійці боронять підходи до Дніпропетровської області Сили росіян перевищують наші у десятки разів. Як боронять підходи до Дніпропетровської області? Та один такий комплекс коштує дорожче, ніж FPV. Ціна — 330 тисяч гривень. Бригаді також потрібні оператори БпЛА, тож набір відкрито. Підрозділи безпілотних систем розширюються. Також бригада бере людей після СЗЧ. Усі контакти є на сайті бригади та у соціальних мережах. Одна з найважчих точок на фронті, яку роками тримають наші військові, Серебрянський ліс. Місцями росіяни мають просування. Дивись сюжет, чому на світанку у бійців тут завжди холоне кров. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Єдині новини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter