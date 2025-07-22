Лобова м’ясорубка: як ЗСУ зупиняють штурми на Сіверському

На Сіверському напрямку росіяни продовжують лізти “пачками” у штурми. Їх невтомно нищать наші захисники. Начальник відділення комунікацій 81-ї ОАЕМБр Володимир Голягін розповів Вадиму Карп’яку про щоденну зміну тактик ворога і відчайдушні спроби просуватися.

Окупанти щодня міняють тактику: як ЗСУ боронять Сіверський напрямок

Російські війська не припиняють спроб прорвати оборону. Ворог іде лоб в лоб, атакує масами, змінює тактики щодня. Вони намагаються задавити чисельністю, використовують артилерію, бронетехніку, піхоту.

Ворог використовує мототехніку, багі й тактику малих штурмових груп. У середньому атакують по 1-6 людей.

Російські штурмові групи буквально знищуються під вогнем. Піхота лягає на полях, техніка горить. Оборонці Сіверська тримають лінію попри шалений натиск.

Вони намагаються зайти просто в лоба. Продавлюють на масу. Останні рази лізли із застосуванням техніки. Минулого разу використали два танки під прикриттям, аби прорватися вперед. Але в них нічого не виходить.

На підходах до позицій ЗСУ росіян палять наші Сили безпілотних систем. Техніка втратила свою силу, адже велика і відразу демаскується. Нині бригаді потрібні дрони Лінза — підтримати її фінансово можна за QR-кодом у сюжеті. Такі БпЛА можуть нести 2 кг вибухівки на 10-11 кілометрів.

Та один такий комплекс коштує дорожче, ніж FPV. Ціна — 330 тисяч гривень.

Бригаді також потрібні оператори БпЛА, тож набір відкрито. Підрозділи безпілотних систем розширюються. Також бригада бере людей після СЗЧ. Усі контакти є на сайті бригади та у соціальних мережах.

Одна з найважчих точок на фронті, яку роками тримають наші військові, Серебрянський ліс. Місцями росіяни мають просування. Дивись сюжет, чому на світанку у бійців тут завжди холоне кров.

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