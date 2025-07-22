Руины вокзала и мед на рынке: как жить в Константиновке под плотным огнем

Враг не дает нам расслабиться ни на одном отрезке фронта. Используют россияне много как наземной техники, так и БпЛА. Пытаются идти вперед малыми группами. И эти попытки прорвать нашу оборону — постоянные и круглосуточные. оккупанты находятся в 9 километрах от Константиновки.

8 тысяч человек в разбитой Константиновке: репортаж с фронта

На Константиновку россияне наступают сразу с трех направлений: Покровского, Торецкого и Часового Яра. Вражеские дроны в небе над Константиновкой стали обыденностью. Враг активно охотится на местных жителей.

Спасти людей от смерти с неба пытаются воины 93-й бригады Холодный Яр. Помочь бойцам и присоединиться к сбору на РЭБ можно по этому номеру карты: 4441 1111 2634 3239.

Технику россияне почти не применяют, прут в штурмы малыми пехотными группами.

Ситуация тяжелая, и тяжелеет каждый день, враг появляется из ниоткуда. Ему совершенно не жалко своих людей. Где-то закрепились, куда-то залезли, нырнули и делают вид, что их там нет, — говорит защитник с позывным Псих.

Бойцы уничтожают россиян по максимуму. Логистика крайне усложнена. Российские дроны постоянно охотятся на транспорт. Доставку провизии можно выполнить только благодаря дронам.

Логистика заканчивается Константиновкой. Имею в виду автомобиль. Ребятам тяжело, очень тяжело. Пытаемся их поддерживать, сбрасываем им все, побольше пищи и воды, и не жалеем дронов.

В Константиновке остается около 8 тысяч человек. От вокзала в городе почти ничего не осталось, он превратился в руину. Россияне продолжают ежедневно наносить по нему удары, несмотря на то, что здесь уже никого нет. Площадь перед вокзалом почти безлюдна.

На рынке ситуация более оживленная. Мы покупаем мед у 87-летнего Владимира. Он из Краматорска, а сюда ездит помогать сыну. Говорит: опасность понимает, но уезжать не планирует. Пенсионеры сходятся во мнении, что уезжать не хотят — будь что будет.

Россияне снова атакуют дронами. Постоянно меняют маршруты полетов, чтобы миновать огневые группы. А бойцы стали использовать новые противодроновые пули — переработанные патроны 5-45 калибра.

В Константиновке почти отсутствует газ и электроснабжение. Воду дают несколько часов в день. Медики, коммунальщики, ГСЧС продолжают свою работу.

Ночью 22 июля российские оккупанты атаковали Краматорск. В результате удара погиб 10-летний мальчик. Больше про удар по Краматорску – читай в нашем материале.

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