Руїни вокзалу і мед на ринку: як жити у Костянтинівці під щільним вогнем

Ворог не дає нам розслабитися на жодному відтинку фронту. Застосовують росіяни багато як наземної техніки, так і БпЛА. Намагаються йти вперед малими групами. І ці спроби прорвати нашу оборону — постійні та цілодобові. Окупанти перебувають за 9 кілометрів від Костянтинівки.

8 тисяч людей у розбитій Костянтинівці: репортаж з фронту

На Костянтинівку росіяни наступають відразу з трьох напрямків: Покровського, Торецького і Часового Яру. Ворожі дрони у небі над Костянтинівкою стали буденністю. Ворог активно полює на місцевих жителів.

Врятувати людей від смерті з неба намагаються воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Допомогти бійцям і долучитися до збору на РЕБ можна за цим номером картки: 4441 1111 2634 3239.

Техніку росіяни майже не застосовують, пруть у штурми малими піхотними групами.

Ситуація важка, і важчає щодня, ворог з’являється нізвідки. Йому абсолютно не шкода своїх людей. Десь закріпились, кудись залізли, пірнули і вдають, що їх там немає, — каже захисник на псевдо Псих.

Бійці знищують росіян по максимуму. Логістика вкрай ускладнена. Російські дрони постійно полюють на транспорт. Доставку провізії можна виконати лише завдяки дронам.

Логістика закінчується Костянтинівкою. Маю на увазі автомобіль. Хлопцям важко, дуже важко. Намагаємося їх підтримувати, скидаємо їм усе, побільше їжі та води, і не жаліємо дронів.

У Костянтинівці лишається близько 8 тисяч людей. Від вокзалу у місті майже нічого не лишилося, він перетворився на руїну. Росіяни продовжують щодня завдавати по ньому ударів попри те, що тут уже нікого немає. Площа перед вокзалом майже безлюдна.

На ринку ситуація жвавіша. Ми купуємо мед у 87-річного пана Володимира. Він з Краматорська, а сюди їздить допомагати синові. Каже: небезпеку розуміє, але виїжджати не планує. Пенсіонери сходяться в думці, що виїжджати не хочуть — хай буде, що буде.

Росіяни знову атакують дронами. Постійно змінюють маршрути польотів, щоб оминути вогневі групи. А бійці натомість стали використовувати нові протидронові кулі — перероблені набої 5-45 калібру.

У Костянтинівці майже відсутній газ та електропостачання. Воду дають декілька годин на добу. Медики, комунальники, ДСНС продовжують свою роботу.

Уночі 22 липня російські окупанти атакували Краматорськ. Унаслідок удару загинув 10-річний хлопчик. Більше про удар по Краматорську — читай у нашому матеріалі.

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