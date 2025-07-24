Речник оперативно-тактичного угруповання Харків Павло Шамшин в ефірі телемарафону поділився, що росіяни напролом пруть на Вовчанськ. Від міста не лишилося майже нічого, сама руїна. Однак російська авіація продовжує винищувати все авіабомбами під фундамент. Яка ситуація у Вовчанську і чи є надія зберегти місто?

Вовчанськ: що залишилося від міста

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Вовчанськ. Там щодня тривають штурми противника. Росіяни намагаються проникнути на територію агрегатного заводу. Атакують росіяни переважно малими штурмовими групами. 3-5 людей підтримують дрони.

Якщо ж говорити про бої в місті, то треба розуміти, що Сили оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, а саме на території агрегатного заводу.

Штурми на цій ділянці тривають цілодобово, вдень і вночі. Подекуди це може бути навіть один російський штурмовик. За допомогою антитепловізійних пончо окупанти намагаються пролізти на територію агрегатного заводу і там закріплюватись.

Однак українській аеророзвідці вдається помічати ворога і знищувати. Вовчанськ тримається понад рік. Окупанти не змогли захопити місто і витіснити ЗСУ за природний рубіж ріки Вовча. Через неспроможність узяти місто, ворог намагається обійти його з флангів.

Від самого Вовчанська нині не лишилося нічого. Та росіяни продовжують щодня гатити по місту з авіації. Який у цьому сенс?

Від Вовчанська справді уже майже нічого не лишилося. Як місто, придатне до життя, Вовчанськ припинив своє існування. Там суцільні руїни.

Вовчанськ припинив своє існування: що залишилося від міста — фото / 3 Фотографії

Павло Шамшин пояснив, для чого росіяни завдають авіаударів по Вовчанську. За його словами, ворог не вміє воювати інакше.

Там, де вони не можуть пройти, вони абсолютно все знищують. Такий у них стиль.

Вовчанськ на карті

Вовчанськ припинив своє існування: що залишилося від міста — фото / 2 Фотографії

Через постійні удари та відсутність будівель для закріплення нашим воїнам дуже важко утримувати Вовчанськ. Найважче доводиться піхоті. Бійці намагаються використовувати підвали, роблять сховки посеред руїн. Захисники змушені постійно переміщуватися і змінювати своє місце перебування, маскуватися.

Водночас у Генштабі щодня повідомляють, що росіяни постійно намагаються просунутися у Вовчанську.

Росіяни не припиняють атак на всіх напрямках і тепер йдуть лоб у лоб. Про відчайдушні спроби наступу на Сіверському напрямку ми розповідали в іншому матеріалі.

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