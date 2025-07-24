Фото Getty Images Речник оперативно-тактичного угруповання Харків Павло Шамшин в ефірі телемарафону поділився, що росіяни напролом пруть на Вовчанськ. Від міста не лишилося майже нічого, сама руїна. Однак російська авіація продовжує винищувати все авіабомбами під фундамент. Яка ситуація у Вовчанську і чи є надія зберегти місто? Вовчанськ: що залишилося від міста Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається Вовчанськ. Там щодня тривають штурми противника. Росіяни намагаються проникнути на територію агрегатного заводу. Атакують росіяни переважно малими штурмовими групами. 3-5 людей підтримують дрони. Якщо ж говорити про бої в місті, то треба розуміти, що Сили оборони України продовжують утримувати деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, а саме на території агрегатного заводу. Штурми на цій ділянці тривають цілодобово, вдень і вночі. Подекуди це може бути навіть один російський штурмовик. За допомогою антитепловізійних пончо окупанти намагаються пролізти на територію агрегатного заводу і там закріплюватись.Однак українській аеророзвідці вдається помічати ворога і знищувати. Вовчанськ тримається понад рік. Окупанти не змогли захопити місто і витіснити ЗСУ за природний рубіж ріки Вовча. Через неспроможність узяти місто, ворог намагається обійти його з флангів. Від самого Вовчанська нині не лишилося нічого. Та росіяни продовжують щодня гатити по місту з авіації. Який у цьому сенс? Від Вовчанська справді уже майже нічого не лишилося. Як місто, придатне до життя, Вовчанськ припинив своє існування. Там суцільні руїни. Вовчанськ припинив своє існування: що залишилося від міста — фото / 3 Фотографії Читати на тему Руїни вокзалу і мед на ринку: як жити у Костянтинівці під щільним вогнем Росіяни підбираються до Костянтинівки. Скільки людей лишаються там? Павло Шамшин пояснив, для чого росіяни завдають авіаударів по Вовчанську. За його словами, ворог не вміє воювати інакше. Там, де вони не можуть пройти, вони абсолютно все знищують. Такий у них стиль. Вовчанськ на карті Вовчанськ припинив своє існування: що залишилося від міста — фото / 2 Фотографії Через постійні удари та відсутність будівель для закріплення нашим воїнам дуже важко утримувати Вовчанськ. Найважче доводиться піхоті. Бійці намагаються використовувати підвали, роблять сховки посеред руїн. Захисники змушені постійно переміщуватися і змінювати своє місце перебування, маскуватися. Водночас у Генштабі щодня повідомляють, що росіяни постійно намагаються просунутися у Вовчанську. Росіяни не припиняють атак на всіх напрямках і тепер йдуть лоб у лоб. Про відчайдушні спроби наступу на Сіверському напрямку ми розповідали в іншому матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Єдині новини, Харківщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter