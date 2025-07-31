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Карта бойових дій 31 липня 2025: майже півсотні штурмів на Покровському напрямку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Липня 2025, 10:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

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