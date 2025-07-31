Карта бойових дій 31 липня 2025: майже півсотні штурмів на Покровському напрямку

Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців Карта бойових дій за 31 липня 2025 року має мотивувати тебе на допомогу війську. Надто у дні, коли росіяни атакують не лише бійців на фронті, а й цивільні міста, як сьогодні. У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій. Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує. Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні. Зелені ділянки — звільнена територія. Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення. Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія. Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО. Рожевий колір — окуповані території інших держав. Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Карта бойових дій в Україні — ISW Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що Росія продовжує систематично порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї — зокрема здійснює найбільше хімічних атак на фронті та в районі Нікополя. Росіяни використовують отруту на Шахедах. ЗСУ нещодавно просунулися в районі Покровська та Великомихайлівки. Російські війська мали просування в районі Лиману. Оперативна ситуація в Україні станом на 31 липня 2025 року У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та один артилерійський засіб противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 32 атаки росіян. Ворог продовжує завдавати авіаударів на цій ділянці фронту. На Південно-Слобожанському напрямку зупинено 10 російських атак у населених пунктах Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка. На Куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів. ЗСУ відбивали штурми у селах Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська. На Лиманському напрямку росіяни завдали 20 атак і намагалися вклинитися в оборону у таких населених пунктах: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль. На Сіверському напрямку зупинено 13 ворожих атак у напрямку Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки. На Краматорському напрямку відбулося сім атак у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового, Бондарного, Предтечиного. На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували у районах таких міст: Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки. Читати на тему Реактивний Шахед у небі: по Україні запустили новий тип дронів Який новий звук можна почути під час обстрілів? На Покровському напрямку зупинено 49 російських штурмів. Найбільше від атак росіян страждають такі населені пункти: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне. На Новопавлівському напрямку російські окупанти провели 24 атаки у районах Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль. На Гуляйпільському напрямку відбито атаку поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку відбито атаку у районі Плавні На Придніпровському напрямку зупинено три ворожих штурми. На Волинському та Поліському напрямках без змін. Карта бойових дій 31 липня 2025 Карта бойових дій 31 липня 2025: майже півсотні штурмів на Покровському напрямку / 13 Фотографій Ніч на 31 липня була жахливою для всіх киян. Ворог тероризував дронами й ракетами без упину. Відомо про загиблих, зокрема і дітей. Наслідки удару по Києву 31 липня — в матеріалі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Карта бойових дій в Україні Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter