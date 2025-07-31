Карта бойових дій 31 липня 2025: майже півсотні штурмів на Покровському напрямку

Карта бойових дій за 31 липня 2025 року має мотивувати тебе на допомогу війську. Надто у дні, коли росіяни атакують не лише бійців на фронті, а й цивільні міста, як сьогодні.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що Росія продовжує систематично порушувати Конвенцію про заборону хімічної зброї — зокрема здійснює найбільше хімічних атак на фронті та в районі Нікополя. Росіяни використовують отруту на Шахедах.

ЗСУ нещодавно просунулися в районі Покровська та Великомихайлівки. Російські війська мали просування в районі Лиману.

Оперативна ситуація в Україні станом на 31 липня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили 32 атаки росіян. Ворог продовжує завдавати авіаударів на цій ділянці фронту.

На Південно-Слобожанському напрямку зупинено 10 російських атак у населених пунктах Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів. ЗСУ відбивали штурми у селах Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку росіяни завдали 20 атак і намагалися вклинитися в оборону у таких населених пунктах: Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка, Діброва – у бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

На Сіверському напрямку зупинено 13 ворожих атак у напрямку Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося сім атак у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового, Бондарного, Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували у районах таких міст: Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

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На Покровському напрямку зупинено 49 російських штурмів. Найбільше від атак росіян страждають такі населені пункти: Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти провели 24 атаки у районах Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбито атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбито атаку у районі Плавні

На Придніпровському напрямку зупинено три ворожих штурми.

На Волинському та Поліському напрямках без змін.

Карта бойових дій 31 липня 2025

Карта бойових дій 31 липня 2025: майже півсотні штурмів на Покровському напрямку / 13 Фотографій

Ніч на 31 липня була жахливою для всіх киян. Ворог тероризував дронами й ракетами без упину. Відомо про загиблих, зокрема і дітей. Наслідки удару по Києву 31 липня — в матеріалі.

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