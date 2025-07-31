Карта боевых действий 31 июля 2025: почти полсотни штурмов на Покровском направлении

Карта боевых действий за 31 июля 2025 должна мотивировать тебя на помощь войску. Особенно в дни, когда россияне атакуют не только бойцов на фронте, но и гражданские города, как сегодня.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

территория, освобожденная от россиян за последние две недели. Зеленые участки — освобожденная территория.

освобожденная территория. Серые участки — территория, требующая уточнения.

территория, требующая уточнения. Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

временно захваченная оккупантами территория. Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Крым и ОРДЛО. Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) рассказали, что Россия продолжает систематически нарушать Конвенцию о запрещении химического оружия — в частности, совершает больше всего химических атак на фронте и в районе Никополя. Россияне используют яд на Шахедах.

ВСУ недавно продвинулись в районе Покровска и Великомихайловки. Российские войска имели продвижение в районе Лимана.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 31 июля 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 193 боевых столкновения.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одно артиллерийское средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отразили 32 атаки россиян. Враг продолжает наносить авиаудары на этом участке фронта.

На Южно-Слобожанском направлении остановлено 10 российских атак в населенных пунктах Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении россияне атаковали пять раз. ВСУ отбивали штурмы в селах Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении россияне нанесли 20 атак и пытались вклиниться в оборону в таких населенных пунктах: Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполевка, Диброва – в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Ольговка, Ямпиль.

На Северском направлении остановлено 13 вражеских атак в направлении Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло семь атак в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового, Бондарного, Предтечиного.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали в районах таких городов: Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

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На Покровском направлении остановлены 49 российских штурмов. Больше всего от атак россиян страдают такие населенные пункты: Попов Яр, Федоровка, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Зверевка, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

На Новопавловском направлении российские оккупанты провели 24 атаки в районах Запорожья, Комар, Перебудова, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении отбита атака вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении отбита атака в районе Плавни

На Приднепровском направлении остановлены три вражеских штурма.

На Волынском и Полесском направлениях без изменений.

Карта боевых действий 31 июля 2025

Карта боевых действий 31 июля 2025: почти полсотни штурмов на Покровском направлении / 13 Фотографий

Ночь на 31 июля была ужасной для всех киевлян. Враг терроризировал дронами и ракетами без остановки. Известно о погибших, в том числе и детях. Последствия удара по Киеву 31 июля — в материале.

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