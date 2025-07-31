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Карта боевых действий 31 июля 2025: почти полсотни штурмов на Покровском направлении

Анастасия Грубрина, журналист сайта 31 июля 2025, 10:00
Карта боевых действий в Украине сегодня
Фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

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