Самое большое российское преступление — это убийства украинских гражданских людей. Оккупанты специально наносят большие удары по тыловым городам, используют кассетные боеприпасы для большего поражения живой силы.

Офис Генерального Прокурора подтвердил количество погибших в результате войны гражданских и детей.

Сколько гражданских украинцев умерли из-за атак РФ за время великой войны, читай дальше в материале.

Сколько гражданских погибло во время войны

1 августа ОГП провел совещание заместителя генпрокурора Андрея Лещенко и международных организаций.

Согласно сообщению Офиса Генпрокурора, за время полномасштабной войны россияне совершили более 170 тыс. военных преступлений только по официальным данным.

Это самый большой вызов для системы международной юстиции со времен Второй мировой войны, подчеркнул Андрей Лещенко.

В частности, среди этих преступлений есть внесудебные казни, пытки, репрессии, сексуальное насилие, в том числе против детей, принудительное перемещение и депортация, применение химического оружия и т.д.

Кроме того, в Офисе Генерального Прокурора заявили об общих потерях среди гражданского населения.

— По состоянию на 31 июля 2025 года в результате полномасштабного вторжения погибли 15 258 гражданских лиц, из которых 640 детей. Еще 34 052 человека, в том числе 2 075 детей, получили ранения, — отметили там.

Мы имеем дело не с отдельными эпизодами, а с системными практиками, составляющими нарушение международного гуманитарного права и являющимися преступлениями против человечности, — добавил заместитель генпрокурора.

В частности, сейчас идет работа с обвинительными актами и подозрениями. 194 человека уже осуждены.

К сожалению, Россия убивает украинских граждан где угодно. Ранее мы рассказывали, сколько официально подтвержденных погибших в Буче в результате российской оккупации.

