Для тебе Війна в Україні

Скільки цивільних українців вбила Росія за час війни — цифри трагічні

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 14:00
скільки цивільних вбила росія
Фото Facebook ДСНС України

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