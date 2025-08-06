Найбільший російський злочин — це вбивства українських цивільних людей. Окупанти спеціально завдають великих ударів по тилових містах, використовують касетні боєприпаси для більшого ураження живої сили.

Офіс Генерального Прокурора підтвердив кількість загиблих внаслідок війни цивільних та дітей.

Скільки цивільних українців померли через атаки РФ за час великої війни, читай далі у матеріалі.

Скільки цивільних загинуло під час війни

1 серпня ОГП провів нараду заступника генпрокурора Андрія Лещенка та міжнародних організацій.

Згідно з повідомленням Офісу Генпрокурора, за час повномасштабної війни росіяни здійснили понад 170 тис. воєнних злочинів — лише за офіційними даними.

Це найбільший виклик для системи міжнародної юстиції з часів Другої світової війни, — наголосив Андрій Лещенко.

Зокрема, серед цих злочинів є позасудові страти, катування, репресії, сексуальне насильство, у тому числі проти дітей, примусове переміщення і депортація, застосування хімічної зброї тощо.

Окрім того, в Офісі Генерального Прокурора заявили про загальні втрати серед цивільного населення.

— Станом на 31 липня 2025 року внаслідок повномасштабного вторгнення загинуло 15 258 цивільних осіб, з яких 640 дітей. Ще 34 052 особи, у тому числі 2 075 дітей, зазнали поранень, — зазначили там.

Ми маємо справу не з окремими епізодами, а з системними практиками, які становлять порушення міжнародного гуманітарного права і є злочинами проти людяності, — додав заступник генпрокурора.

Зокрема, нині триває робота з обвинувальними актами та підозрами. 194 особи вже засуджено.

На жаль, Росія вбиває українських громадян будь-де. Раніше ми розповідали, скільки офіційно підтверджених загиблих у Бучі внаслідок російської окупації.

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