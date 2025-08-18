Зустріч Трампа і Зеленського: о котрій починаються переговори і пряма трансляція

Сьогодні, 18 серпня, відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Також лідери зустрінуться з європейськими партнерами. Темою зустрічей буде закінчення війни в Україні.

Президент України уночі прибув до США. Зовсім скоро розпочнеться зустріч Трампа й Зеленського. Вікна-Новини діляться детальним графіком, коли розпочнеться зустріч, що там обговорюватимуть і коли будуть повідомлення для народу України від політиків.

Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: коли розпочинається

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського відбудеться 18 серпня о 20:00 за київським часом. Нині є офіційний розклад переговорів, коли та що відбуватиметься. Самі переговори Трампа і Зеленського мають тривати близько години.

19:00: прибуття європейських лідерів до Білого дому;

20:00: привітання Трампом Зеленського;

20:15: перемовини Трампа та Зеленського;

21:15: Трамп зустрічає європейських лідерів;

22:00: зустріч Трампа та Зеленського з європейськими лідерами.

На зустріч приїдуть також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і президент Фінляндії Александер Стубб.

Раніше Дональд Трамп закликав Зеленського прийняти умови мирної угоди, які Трамп та Путін погодили одне з одним. Серед цих вимог зокрема відмова від вступу до НАТО, визнання Криму російським, вивід українських військ з Донецької та Луганської областей і замороження лінії фронту у Запорізькій та Херсонській областях.

Зеленський та європейські партнери одностайно заявляли, що Росія пропонує не мир, а капітуляцію, і роздавати українські території ніхто не буде. Перед початком переговорів з Трампом, Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами.

Аналітики Sky News припускають, що ця зустріч Трампа і Зеленського може стати ще більш напруженою та менш результативною за попередню в Овальному кабінеті, коли лунали заяви про відсутність карт і ділового костюма.

Подекуди в західних медіа лунають думки, нібито зіграти свою роль може навіть вибір одягу президентом Зеленським.

Зустріч Путіна, Зеленського і Трампа

У Сполучених Штатах уже готують зустріч Путіна, Трампа й Зеленського. Вона може відбутися навіть на цьому тижні, найімовірніше, 22 серпня, якщо Володимир Зеленський та Дональд Трамп прийдуть до згоди. Про ймовірну тристоронню зустріч пишуть Sky News.

Під час відеодзвінка Коаліції охочих Джорджія Мелоні запропонувала Рим, тоді як Еммануель Макрон — Женеву. Вважається, що Зеленський та Трамп надають перевагу Риму, а Путін — Женеві.

Італія та Швейцарія уже зацікавлені в тому, аби стати країною проведення мирних переговорів. Крім усього, місцем зустрічі політиків можуть стати Гельсінкі чи Будапешт.

Місце ще узгоджуватимуть.

