Зеленський та Коаліція охочих у США: що пропонує Трамп в обмін на мир в Україні

Вихідні 16-17 серпня були політично напруженими та нестабільними. Потік новин нісся щокілька хвилин і українці могли пропустити все те, що трапилося після переговорів Трампа й Путіна на Алясці.

Президент Володимир Зеленський уже прилетів до США і проведе зустріч з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Розповідаємо про все, що потрібно знати про мирні перемовини щодо України і зустріч Зеленського з Трампом сьогодні.

Зустріч Трампа і Зеленського: президент України вже прибув до США

Президент України Володимир Зеленський уночі 18 серпня прибув до Сполучених Штатів Америки. Він повідомив, що матиме зустріч із Дональдом Трампом щодо мирної угоди.

— Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто “безпекові гарантії” у 1994 році, але це не спрацювало.

Також Зеленський нагадав про те, що не варто було віддавати Росії Крим, як українці не віддали у 2022 році Київ, Одесу та Харків. Зеленський підсумував, що українці борються за свою незалежність і мають успіхи на Донеччині та Сумщині.

Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала.

Трамп заявив, що Зеленський може відразу закінчити війну

Президент США Дональд Трамп написав, що Зеленський нібито може миттєво закінчити війну, якщо прийме умови США та Росії.

Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Згадайте, як усе почалося. Ніякого повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України до НАТО.

Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа має відбутися у понеділок, 18 серпня. Це станеться приблизно о 20:00 за київським часом.

До США Зеленський прибув разом із низкою європейських лідерів — Коаліцією охочих. До переговорів приєднаються президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і президент Фінляндії Александер Стубб.

Наразі це всі, хто оголосили про свої візити до США.

Наша мета на завтрашніх переговорах — представити єдиний фронт між Україною і її європейськими союзниками, — заявив Макрон.

Також він заявив, що Росія пропонує Україні не мир, а капітуляцію.

У заяві Коаліції йдеться, що партнери готові розгорнути сили в Україні відразу після припинення бойових дій.

Лідери також високо оцінили зобов’язання президента Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні, в яких коаліція охочих відіграватиме важливу роль, зокрема через багатонаціональні сили в Україні.

У публікаціях Білого дому за вчора, 17 серпня, йшлося, що Україна має погодитися віддати частину своїх територій заради миру. Проте Україна та європейські лідери цю вимогу відкидають.

У Білому домі відкрито заявляють, що в разі успішних переговорів із Зеленським, збираються на цьому ж тижні провести переговори Трампа, Зеленського та Путіна.

Зустріч Путіна й Трампа на Алясці стала своєрідною перемогою російського диктатора. Адже після років ізоляція він потрапив у відкрите політичне суспільство з почестями. Українці відразу ж розібрали зустріч на меми. Дивися меми про Путіна і Трампа в нашому матеріалі.

