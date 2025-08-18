Зеленский и Коалиция желающих в США: что предлагает Трамп в обмен на мир в Украине

Выходные 16-17 августа были политически напряженными и нестабильными. Поток новостей несся раз в несколько минут и украинцы могли пропустить все случившееся после переговоров Трампа и Путина на Аляске.Президент Владимир Зеленский уже прилетел в США и проведет встречу с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Рассказываем обо всем, что нужно знать о мирных переговорах по Украине и встрече Зеленского с Трампом сегодня. Встреча Трампа и Зеленского: президент Украины уже прибыл в США Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 18 августа прибыл в Соединенные Штаты Америки. Он сообщил, что встретится с Дональдом Трампом насчет мирного соглашения.— Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы “гарантии безопасности” в 1994 году, но это не сработало. Также Зеленский напомнил, что не стоило отдавать России Крым, как украинцы не отдали в 2022 году Киев, Одессу и Харьков. Зеленский подытожил, что украинцы борются за свою независимость и имеют успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала. Трамп заявил, что Зеленский может сразу закончить войну Президент США Дональд Трамп написал, что Зеленский может мгновенно закончить войну, если примет условия США и России. Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО. Читать по теме Встреча “на 10 из 10”: Трамп и Путин встретились на Аляске, договорились ли политики Встреча на Аляске прошла с красной дорожкой для российского лидера. Но привело ли это к результатам? Когда состоится встреча Зеленского и Трампа Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна пройти в понедельник, 18 августа. Это произойдет около 20:00 по киевскому времени. В США Зеленский прибыл вместе с рядом европейских лидеров — Коалицией желающих. К переговорам присоединятся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии. Пока это все, кто объявил о своих визитах в США. Наша цель на завтрашних переговорах — представить единый фронт между Украиной и ее европейскими союзниками, — заявил Макрон. Также он заявил, что Россия предлагает Украине не мир, а капитуляцию. В заявлении Коалиции говорится, что партнеры готовы развернуть силы в Украине сразу после прекращения боевых действий. Лидеры также высоко оценили обязательства президента Трампа по предоставлению гарантий безопасности Украине, в которых Коалиция желающих будет играть важную роль, в частности, через многонациональные силы в Украине. В публикациях Белого дома за вчера, 17 августа, говорилось, что Украина должна согласиться отдать часть своих территорий ради мира. Однако Украина и европейские лидеры это требование отвергают. В Белом доме открыто заявляют, что в случае успешных переговоров с Зеленским намерены на этой же неделе провести переговоры Трампа, Зеленского и Путина. Встреча Путина и Трампа на Аляске стала своеобразной победой российского диктатора. Ведь после лет изоляции он попал в открытое политическое общество с почестями. Украинцы сразу разобрали встречу на мемы. Смотри мемы о Путине и Трампе в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter