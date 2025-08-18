Зеленский и Коалиция желающих в США: что предлагает Трамп в обмен на мир в Украине

Выходные 16-17 августа были политически напряженными и нестабильными. Поток новостей несся раз в несколько минут и украинцы могли пропустить все случившееся после переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Президент Владимир Зеленский уже прилетел в США и проведет встречу с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Рассказываем обо всем, что нужно знать о мирных переговорах по Украине и встрече Зеленского с Трампом сегодня.

Встреча Трампа и Зеленского: президент Украины уже прибыл в США

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 18 августа прибыл в Соединенные Штаты Америки. Он сообщил, что встретится с Дональдом Трампом насчет мирного соглашения.

— Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока — часть Донбасса, а Путин использовал это как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали вроде бы “гарантии безопасности” в 1994 году, но это не сработало.

Также Зеленский напомнил, что не стоило отдавать России Крым, как украинцы не отдали в 2022 году Киев, Одессу и Харьков. Зеленский подытожил, что украинцы борются за свою независимость и имеют успехи в Донецкой и Сумской областях.

Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама и начала.

Трамп заявил, что Зеленский может сразу закончить войну

Президент США Дональд Трамп написал, что Зеленский может мгновенно закончить войну, если примет условия США и России.

Президент Украины Зеленский может почти мгновенно закончить войну с Россией, если захочет, или может продолжать воевать. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, который отдал Обама (12 лет назад, без единого выстрела!), и никакого вступления Украины в НАТО.

Когда состоится встреча Зеленского и Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна пройти в понедельник, 18 августа. Это произойдет около 20:00 по киевскому времени.

В США Зеленский прибыл вместе с рядом европейских лидеров — Коалицией желающих. К переговорам присоединятся президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии.

Пока это все, кто объявил о своих визитах в США.

Наша цель на завтрашних переговорах — представить единый фронт между Украиной и ее европейскими союзниками, — заявил Макрон.

Также он заявил, что Россия предлагает Украине не мир, а капитуляцию.

В заявлении Коалиции говорится, что партнеры готовы развернуть силы в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Лидеры также высоко оценили обязательства президента Трампа по предоставлению гарантий безопасности Украине, в которых Коалиция желающих будет играть важную роль, в частности, через многонациональные силы в Украине.

В публикациях Белого дома за вчера, 17 августа, говорилось, что Украина должна согласиться отдать часть своих территорий ради мира. Однако Украина и европейские лидеры это требование отвергают.

В Белом доме открыто заявляют, что в случае успешных переговоров с Зеленским намерены на этой же неделе провести переговоры Трампа, Зеленского и Путина.

Встреча Путина и Трампа на Аляске стала своеобразной победой российского диктатора. Ведь после лет изоляции он попал в открытое политическое общество с почестями. Украинцы сразу разобрали встречу на мемы. Смотри мемы о Путине и Трампе в нашем материале.

