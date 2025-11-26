Генштаб опроверг слухи о сокращении армии: о чем на самом деле говорили из США

Вопрос будущей численности украинской армии стал одним из самых острых во время последних переговоров между украинской и американской делегациями в Женеве. Несмотря на слухи о требованиях относительно масштабного сокращения ВСУ, в Генеральном штабе уверяют: диалог велся совсем в другой плоскости.

Точки над і расставил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью для Liga.net. По его словам, Киев и Вашингтон сошлись в главном — никакие бумажные гарантии не заменят мощной и оснащенной армии.

Численность мирного времени: о чем на самом деле говорили

Генерал-майор Гнатов категорически опроверг информацию, что сокращение Вооруженных Сил было условием или пунктом переговоров со стороны партнеров. Он объяснил, что дискуссия касалась не механического уменьшения количества военных, а формирования видения армии после завершения боевых действий.

Не речь шла о сокращении ВСУ. Речь шла о взглядах относительно численности Вооруженных Сил мирного времени. Это очень дискуссионная тема, — подчеркнул Гнатов.

Военное командование и американские партнеры сейчас работают над сложной формулой: как сохранить обороноспособность страны, когда пушки замолкнут. Главный вызов — мотивация. Государство уже сейчас разрабатывает стратегию, которая будет поощрять профессионалов оставаться в рядах армии.

Начальник Генштаба подчеркнул, что будущее украинской армии — это комплексный вопрос, который выходит далеко за пределы компетенции только военных. Это вопрос экономики, социальной защиты и государственных гарантий.

Здесь должны работать все институции. Нужно понимать, каким будет украинское войско, его численность, денежное обеспечение, социальные гарантии для военнослужащих и много других вопросов. Эта работа лежит в компетенции не только Генштаба, — рассказал военачальник.

Сейчас документ, который очерчивает контуры украинской армии будущего, еще прорабатывается, однако общее видение с партнерами уже сформировано: безопасность Украины держится на боеспособных Вооруженных Силах.

Мирный план Трампа: что известно о лимитах для ВСУ

Вопрос численности украинской армии стал предметом обсуждения из-за пунктов так называемого мирного плана администрации Дональда Трампа.

Как стало известно, начальная версия плана была достаточно жесткой. В первых черновиках американские стратеги предлагали зафиксировать численность Вооруженных Сил Украины на уровне 600 тысяч военных.

Напомним, что несмотря на активную работу над цифрами и пунктами плана, сам Дональд Трамп начал сдержаннее высказываться относительно скорости установления мира. В недавнем интервью президент США откровенно признался: реальность оказалась намного суровее его прогнозов.

