Пішов у СЗЧ, але хочеш повернутися до служби? В “Азові” є можливість

Рішення піти в СЗЧ у кожного своє. За ним можуть стояти поранення, виснаження, проблеми в підрозділі, сімейні обставини чи інші складні життєві ситуації. Водночас для багатьох військових через певний час постає інше питання: чи можна повернутися до війська та продовжити службу?

Для таких випадків є передбачені законом механізми поновлення, а для військовослужбовців Національної гвардії України додатково працює спрощена процедура через застосунок “Армія+”, що дозволяє повернутися до строю та продовжити службу, зокрема в одному з підрозділів 1-го корпусу НГУ “Азов”.

– Армія не повинна втрачати тих, кого вже навчила захищати країну, – таку думку нещодавно озвучив заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Святослав Паламар.

І вона особливо актуальна для військовослужбовців, які з різних причин опинилися поза строєм, але сьогодні хочуть повернутися до служби.

Чи є поновлення після СЗЧ

Корпус приймає бійців, які залишили частини ЗСУ або НГУ, але хочуть повернутися до

служби. Для всіх військовослужбовців доступний механізм повернення через рішення суду.

Для тих, хто пішов у СЗЧ з частин НГУ, також доступне повернення через сервіс «Армія+».

Кожен із цих механізмів передбачає проходження визначеної процедури та ухвалення

рішення відповідно до чинного законодавства.

Як повернутися до Азову через Армія+

Процедура складається з кількох послідовних етапів:

Подати заявку на сайті;

поспілкуватися з рекрутерами;

пройти співбесіду з представниками обраного напрямку;

отримати лист-згодження від підрозділу;

завантажити документи через застосунок “Армія+”;

дочекатися наказу про призначення;

прибути до нової військової частини та продовжити службу.

Як в “Азові” ставляться до бійців, які повертаються після СЗЧ

Самовільне залишення частини є серйозним порушенням військової дисципліни. Кожен боєць залишається важливою частиною підрозділу, а його відсутність впливає на роботу побратимів та виконання завдань.

Водночас в “Азові” оцінюють не лише сам факт СЗЧ, а й причини, які до нього призвели і готовність людини повернутися до служби.

Святослав Паламар наголошує, що у війську важливо бачити не лише посаду чи

штатну одиницю, а насамперед людину. Тому кожен випадок розглядається

індивідуально.

Кого готові розглядати для поновлення

Під час ухвалення рішення враховуються:

Обставини СЗЧ;

попередній досвід служби;

професійні та цивільні навички;

репутація під час проходження служби;

готовність працювати в команді;

мотивація повернутися до виконання обов’язків.

Чому військові повертаються до служби

Історії тих, хто вже повернувся до війська, показують, що причини СЗЧ можуть бути

різними.

Серед них — поранення, проблеми з організацією служби, відсутність належної підготовки після мобілізації, втрата довіри до попереднього командування або складні обставини, які людина не змогла подолати в моменті.

Водночас багато хто згодом усвідомлює, що хоче залишатися у війську та

продовжувати захищати країну.

Що чекає після поновлення на службі

Повернення з СЗЧ не завершується отриманням наказу. Попереду на військовослужбовця чекають служба, навчання, виконання завдань, робота в колективі та відновлення довіри через власні дії.

Тому в “Азові” поновлення після СЗЧ розглядають не лише як юридичну процедуру, а як усвідомлене рішення людини повернутися до боротьби та знову взяти на себе відповідальність за захист країни.

Якщо ти хочеш повернутися до служби та розглядаєте можливість продовжити її в 1-му корпусі НГУ “Азов”, ознайомтеся з процедурою поновлення та залиште заявку на сайті azov.army.

Іноді у військових виникає чимало питань до офіційних структур. Ми розповідали, як подати офіційне звернення до Міноборони та отримати відповідь.

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