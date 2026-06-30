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Пішов у СЗЧ, але хочеш повернутися до служби? В “Азові” є можливість

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Червня 2026, 13:15 3 хв.
Як повернутися до служби після СЗЧ

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