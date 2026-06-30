Пішов у СЗЧ, але хочеш повернутися до служби? В “Азові” є можливість

Рішення піти в СЗЧ у кожного своє. За ним можуть стояти поранення, виснаження, проблеми в підрозділі, сімейні обставини чи інші складні життєві ситуації. Водночас для багатьох військових через певний час постає інше питання: чи можна повернутися до війська та продовжити службу?
Для таких випадків є передбачені законом механізми поновлення, а для військовослужбовців Національної гвардії України додатково працює спрощена процедура через застосунок “Армія+”, що дозволяє повернутися до строю та продовжити службу, зокрема в одному з підрозділів 1-го корпусу НГУ “Азов”.
– Армія не повинна втрачати тих, кого вже навчила захищати країну, – таку думку нещодавно озвучив заступник командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Святослав Паламар.
І вона особливо актуальна для військовослужбовців, які з різних причин опинилися поза строєм, але сьогодні хочуть повернутися до служби.
Чи є поновлення після СЗЧ
Корпус приймає бійців, які залишили частини ЗСУ або НГУ, але хочуть повернутися до
служби. Для всіх військовослужбовців доступний механізм повернення через рішення суду.
Для тих, хто пішов у СЗЧ з частин НГУ, також доступне повернення через сервіс «Армія+».
Кожен із цих механізмів передбачає проходження визначеної процедури та ухвалення
рішення відповідно до чинного законодавства.
Як повернутися до Азову через Армія+
Процедура складається з кількох послідовних етапів:
- Подати заявку на сайті;
- поспілкуватися з рекрутерами;
- пройти співбесіду з представниками обраного напрямку;
- отримати лист-згодження від підрозділу;
- завантажити документи через застосунок “Армія+”;
- дочекатися наказу про призначення;
- прибути до нової військової частини та продовжити службу.
Як в “Азові” ставляться до бійців, які повертаються після СЗЧ
Самовільне залишення частини є серйозним порушенням військової дисципліни. Кожен боєць залишається важливою частиною підрозділу, а його відсутність впливає на роботу побратимів та виконання завдань.
Водночас в “Азові” оцінюють не лише сам факт СЗЧ, а й причини, які до нього призвели і готовність людини повернутися до служби.
Святослав Паламар наголошує, що у війську важливо бачити не лише посаду чи
штатну одиницю, а насамперед людину. Тому кожен випадок розглядається
індивідуально.
Кого готові розглядати для поновлення
Під час ухвалення рішення враховуються:
- Обставини СЗЧ;
- попередній досвід служби;
- професійні та цивільні навички;
- репутація під час проходження служби;
- готовність працювати в команді;
- мотивація повернутися до виконання обов’язків.
Чому військові повертаються до служби
Історії тих, хто вже повернувся до війська, показують, що причини СЗЧ можуть бути
різними.
Серед них — поранення, проблеми з організацією служби, відсутність належної підготовки після мобілізації, втрата довіри до попереднього командування або складні обставини, які людина не змогла подолати в моменті.
Водночас багато хто згодом усвідомлює, що хоче залишатися у війську та
продовжувати захищати країну.
Що чекає після поновлення на службі
Повернення з СЗЧ не завершується отриманням наказу. Попереду на військовослужбовця чекають служба, навчання, виконання завдань, робота в колективі та відновлення довіри через власні дії.
Тому в “Азові” поновлення після СЗЧ розглядають не лише як юридичну процедуру, а як усвідомлене рішення людини повернутися до боротьби та знову взяти на себе відповідальність за захист країни.
Якщо ти хочеш повернутися до служби та розглядаєте можливість продовжити її в 1-му корпусі НГУ “Азов”, ознайомтеся з процедурою поновлення та залиште заявку на сайті azov.army.
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