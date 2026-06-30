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Ушел в СЗЧ, но хочешь вернуться в службу? В “Азове” есть возможность

Юлия Хоменко, редактор сайта 30 июня 2026, 13:15 3 мин.
Как вернуться к службе после СЗЧ

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