Ушел в СЗЧ, но хочешь вернуться в службу? В “Азове” есть возможность

Решение пойти в СЗЧ у каждого свое. За ним могут стоять ранения, истощение, проблемы в подразделении, семейные обстоятельства или другие сложные жизненные ситуации. В то же время для многих военных через определенное время встает другой вопрос: можно ли вернуться в армию и продолжить службу?

Для таких случаев предусмотрены законом механизмы восстановления, а для военнослужащих Национальной гвардии Украины дополнительно работает упрощенная процедура через приложение “Армия+”, позволяющая вернуться в строй и продолжить службу, в частности в одном из подразделений 1-го корпуса НГУ “Азов”.

– Армия не должна терять тех, кого уже научила защищать страну, – такое мнение недавно озвучил заместитель командира 1-го корпуса НГУ “Азов” Святослав Паламар.

И оно особенно актуально для военнослужащих, которые по разным причинам оказались вне строя, но сегодня хотят вернуться к службе.

Есть ли восстановление после СЗЧ

Корпус принимает бойцов, которые оставили части ВСУ или НГУ, но хотят вернуться к службе. Для всех военнослужащих доступен механизм возвращения через решение суда.

Для тех, кто ушел в СЗЧ из частей НГУ, также доступно возвращение через сервис “Армия+”. Каждый из этих механизмов предполагает прохождение определенной процедуры и принятие решения в соответствии с действующим законодательством.

Как вернуться в Азов через Армия+

Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

Подать заявку на сайте;

пообщаться с рекрутерами;

пройти собеседование с представителями выбранного направления;

получить письмо-согласие от подразделения;

загрузить документы через приложение “Армия+”;

дождаться приказа о назначении;

прибыть в новую воинскую часть и продолжить службу.

Как в “Азове” относятся к бойцам, которые возвращаются после СЗЧ

Самовольное оставление части является серьезным нарушением воинской дисциплины. Каждый боец остается важной частью подразделения, а его отсутствие влияет на работу побратимов и выполнение задач.

В то же время в “Азове” оценивают не только сам факт СЗЧ, но и причины, которые к нему привели, и готовность человека вернуться к службе.

Святослав Паламар подчеркивает, что в армии важно видеть не только должность или штатную единицу, а прежде всего человека. Поэтому каждый случай рассматривается индивидуально.

Кого готовы рассматривать для восстановления

При принятии решения учитываются:

Обстоятельства СЗЧ;

предыдущий опыт службы;

профессиональные и гражданские навыки;

репутация во время прохождения службы;

готовность работать в команде;

мотивация вернуться к выполнению обязанностей.

Почему военные возвращаются к службе

Истории тех, кто уже вернулся в армию, показывают, что причины СЗЧ могут быть разными.

Среди них — ранения, проблемы с организацией службы, отсутствие надлежащей подготовки после мобилизации, потеря доверия к предыдущему командованию или сложные обстоятельства, которые человек не смог преодолеть в моменте.

В то же время многие со временем осознают, что хотят оставаться в армии и продолжать защищать страну.

Что ждет после восстановления на службе

Возвращение из СЗЧ не завершается получением приказа. Впереди военнослужащего ждут служба, обучение, выполнение задач, работа в коллективе и восстановление доверия через собственные действия.

Поэтому в “Азове” восстановление после СЗЧ рассматривают не только как юридическую процедуру, а как осознанное решение человека вернуться к борьбе и снова взять на себя ответственность за защиту страны.

Если ты хочешь вернуться к службе и рассматриваешь возможность продолжить ее в 1-м корпусе НГУ “Азов”, ознакомься с процедурой восстановления и оставь заявку на сайте azov.army.

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