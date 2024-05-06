Гедоністичне харчування — чому ми їмо заради задоволення і чим це небезпечно

Тягне на ще один перекус навіть після ситної вечері просто заради задоволення? Можливо, в тебе є харчова звичка, яку експерти називають гедоністичним харчуванням.

Гедоністичне харчування — це коли людина вживає їжу не тому, що голодна, а заради отримання задоволення. Назва походить від грецького слова hedone, що означає задоволення.

Такий тип харчування часто зустрічається у суспільствах, де немає дефіциту в їжі. ВВС розібралися в тому, які ризики цього явища та чи можна навчити себе їсти лише за необхідності.

Зараз також дивляться

Гедоністичний голод — що це таке

Наше тіло функціонує завдяки калоріям, які ми отримуємо з їжі та напоїв. Коли ми спалюємо більше калорій, ніж отримуємо, ми відчуваємо підвищення апетиту.

Наш шлунок має гормональну систему, яка повідомляє мозку, коли він порожній. А от гедоністичний голод виникає, коли ми хочемо їсти лиш для задоволення, а не через біологічні причини.

Професор харчування та енергетичного балансу в Університеті Лідса у Великій Британії Джеймс Стаббс пояснює, що майже кожен має гедоністичні харчові звички:

— Одним людям їжа приносить більше задоволення, ніж іншим. Окрім задоволення, наші харчові звички здебільшого пов’язані з іншими факторами — наприклад, емоціями чи уникненням стресу та дискомфорту, що розмиває різницю між фізичним голодом і гедоністичним голодом.

Люди тягнуться до продуктів з високим вмістом жиру, солі та цукру, оскільки вони є хорошими джерелами енергії, додає Бетан Мід, викладачка і дослідниця апетиту та ожиріння з Університету Ліверпуля.

Нас приваблює ця їжа через енергію, яку вона забезпечує, і задоволення, яке вона приносять під час споживання, і може бути важко розрізнити потяг до цієї їжі через її приємні властивості і біологічне відчуття фізичного голоду, — стверджує фахівчиня.

Які ризики провокує гедоністичне харчування та чи можна перемогти цю звичку

Звичка вживати їжу заради задоволення змушує нас їсти продукти з високим вмістом жиру, солі та цукру. І це бажання може згодом викликати ожиріння у тих, хто схильний до набирання ваги.

— Зараз нас оточує надзвичайно велика кількість дуже смачної, легкодоступної та готової до вживання їжі. Це є своєрідним рецептом для збільшення ваги та ожиріння в сучасному суспільстві. Не дивно, що кожна восьма людина на Землі зараз страждає на ожиріння, — говорить Джеймс Стаббс.

Експерти вважають, що таке харчування саме по собі не є поганим, але ризики переїдання, залежності та ожиріння змушують відчувати стурбованість. Турецькі вчені проаналізували, чим небезпечний гедоністичний голод для дорослих людей з ожирінням.

Виявилось, що у них знижувалася самооцінка, а стигматизація щодо власної ваги посилювалася. Також науковці дійшли висновку, що гедоністичний голод може зменшитися, коли люди худнуть.

Але втратити вагу, створити нові харчові звички та дотримуватися здорового способу життя багатьом людям буває складно. Тож Джеймс Стаббс ділиться порадами, як перетворити це у приємний гедонізм.

Якщо хочеться збільшити фізичну активність, слід подумати про заняття, які принесуть найбільше задоволення. Найголовніше — зрозуміти, які аспекти задоволення мотивують життя і спробувати узгодити нові звички з речами, які приносять задоволення.

А уникнути надмірного споживання, заснованого на гедоністичному харчуванні, можна за допомогою усвідомленого підходу до їжі. Це не означає їсти лише капусту або зелень, а скоріше збалансований підхід до споживання страв.

— Ми не хочемо зупиняти людей, які мають гедоністичні харчові звички. Ми хочемо перенаправити задоволення на більш здорове харчування, — пояснює він.

На його думку, розвивати позитивні стосунки з їжею можна без шкоди для задоволення, яке приносить смачна їжа завдяки способу 80:20.

Якщо 80% раціону становлять продукти з низьким вмістом калорій, багаті поживними речовинами, залишається 20% на їжу для насолоди, яка додає задоволення життю та пов’язана з важливими соціальними взаємодіями.

А про планування харчування та з чого його почати ми розповідали в матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.