Яка шкода від ультраоброблених продуктів — нові дані вчених

У журналі The Lancet оприлюднили серію з трьох великих аналітичних матеріалів, у яких 43 експерти з охорони здоров’я закликають держави переглянути політику щодо ультраоброблених продуктів.

Науковці вважають, що саме такі продукти — з великою кількістю промислових інгредієнтів — є одним із ключових чинників зростання ожиріння та хронічних хвороб у світі.

Професор Баррі Попкін наголошує, що велика харчова індустрія бере верх, і без державного регулювання компанії й надалі формуватимуть раціон людей.

Уже зараз у США та Британії ультраоброблена їжа становить понад половину денного споживання, а світовий ринок таких продуктів виріс до 1,9 трильйона доларів. Майже 42% контролюють усього вісім корпорацій.

Команда професора Карлоса Монтейро проаналізувала понад 100 досліджень, які пов’язують ультраоброблені продукти з діабетом, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, проблемами нирок та запальними хворобами кишківника.

Читати на тему Це руйнує твій шлунок! Шість міфів про кишківник, яким не місце у сучасному світі Читай, які міфи про кишківник шкодять твоєму здоровʼю.

Вони пропонують державам запровадити податки на солодкі напої, попереджувальні етикетки, обмеження реклами для дітей, а також змінити шкільне харчування. У Чилі такі кроки вже дали результат: після жорсткого маркування виробники почали змінювати рецептури.

Харчова індустрія критикує ці пропозиції, заявляючи, що обмеження можуть зменшити доступність недорогих продуктів. Деякі експерти також вказують на розмитість самого терміна ультраоброблені продукти.

Однак автори The Lancet підкреслюють: нинішній харчовий ринок настільки насичений нездоровою їжею, що уникнути її майже неможливо — і без політичних рішень ситуація не зміниться.

Нездорові стосунки з їжею іноді перетворюються на розлад харчової поведінки. Ми розповідали, у чому небезпека.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!