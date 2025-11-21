Какой вред от ультраобработанных продуктов — новые данные ученых

В журнале The Lancet опубликовали серию из трех крупных аналитических материалов, в которых 43 эксперта в сфере здравоохранения призывают государства пересмотреть политику в отношении ультраобработанных продуктов.

Ученые считают, что именно такие продукты — с большим количеством промышленных ингредиентов — являются одним из ключевых факторов роста ожирения и хронических заболеваний в мире.

Профессор Барри Попкин подчеркивает, что крупная пищевая индустрия берёт верх, и без государственного регулирования компании продолжат формировать рацион людей.

Уже сейчас в США и Великобритании ультраобработанная пища составляет более половины дневного потребления, а мировой рынок таких продуктов вырос до 1,9 триллиона долларов. Почти 42% контролируют всего восемь корпораций.

Команда профессора Карлоса Монтейро проанализировала более 100 исследований, которые связывают ультраобработанные продукты с диабетом второго типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, проблемами почек и воспалительными заболеваниями кишечника.

Они предлагают государствам ввести налоги на сладкие напитки, предупредительные маркировки, ограничения рекламы для детей, а также изменить школьное питание. В Чили такие меры уже дали результат: после жёсткой маркировки производители начали пересматривать рецептуры.

Пищевая индустрия критикует эти предложения, заявляя, что ограничения могут снизить доступность недорогих продуктов длительного хранения. Некоторые эксперты также указывают на размытость самого термина ультраобработанные продукты.

Однако авторы The Lancet подчеркивают: нынешний пищевой рынок настолько насыщен нездоровой едой, что избежать её почти невозможно — и без политических решений ситуация не изменится.

