Вечная память Призраку Киева! Юрий Игнат прокомментировал катастрофу L-39 и гибель еще двух пилотов

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал катастрофу с двумя украинскими самолетами L-39. Игнат рассказал, что в авиакатастрофе в Житомирской области погиб известный украинский пилот с позывным Джус. Погибли еще два украинских пилота. Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить все причины, добавил спикер.

Джус был известен пилот и в западной прессе, и в СМИ, это пилот, который ездил в Соединенные Штаты Америки и встречался с конгрессменами. Первый, кто рассказывал сенаторам, как важно получить истребители F-16, и вел много проектов по помощи в этом вопросе.

О других двух пилотах сообщат прямо сейчас, но должен пройти определенное время, потому что нужно сообщить сначала родственникам, так как это нравственно правильная процедура, а затем будет вестись расследование.

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Результаты, которые будут получены после расследования этой ужасной авиакатастрофы, имеют немаловажное значение, ведь позволят избежать в дальнейшем таких событий.

Расследование может идти даже до полугода, заметил Игнатий. Специальная лаборатория воздушных сил позволяет провести качественную экспертизу, разобрав самолет по цепочке. Также информацию извлекают из бортовых средств объективного контроля, которые делают записи радиообмена, что помогает установить причину крушения.

Мы должны сейчас сосредоточиться на почитании наших героев. Сегодня многие люди гибнут на фронте, поэтому мы должны достойно вписать их в страницы нашей истории, — рассказывает пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Андрей на позывной Джус был для Юрия Игната даже больше, чем просто друг. Вечная память герою!

Напомним, ранее мы рассказывали, что поведал командующий Воздушными силами о подготовке пилотов, правилах победы и самолетах РФ.

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