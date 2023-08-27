Вічна пам’ять Привиду Києва! Юрій Ігнат прокоментував катастрофу L-39 і загибель ще двох пілотів

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував катастрофу з двома українськими літаками L-39. Ігнат розповів, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий український пілот з позивним Джус. Загинули ще два українських пілоти. Повітряні сили надали всі матеріали, аби з’ясувати всі причини, додав речник.

Джус був доволі відомий пілот і в західній пресі, і у ЗМІ, це пілот, який їздив у Сполучені Штати Америки і зустрічався із конгресменами. Перший, хто розповідав сенаторам, як важливо отримати винищувачі F-16, і вів багато проектів по допомозі у цьому питанні.

Про інших двох пілотів повідомлять прямо зараз, але повинен пройти певний час, бо треба повідомити спочатку родичів, оскільки це етично правильна процедура, а потім буде вестись розслідування.

Зараз також дивляться

Результати, які будуть отримані після розслідування цієї жахливої авіакатастрофи мають немале значення, адже дадуть змогу уникнути надалі таких подій.

Розслідування може йти навіть до півроку, зауважив Ігнат. Спеціальна лабораторія Повітряних сил дозволяє провести якісну експертизу, розібравши літак по ланцюжку. Також інформацію беруть із бортових самописів, які роблять записи радіообміну, що допомагає встановити причину катастрофи.

Ми повинні зараз зосередитись на вшануванні наших героїв. Сьогодні багато людей гине на фронті, тому ми маємо достойно вписати їх в сторінки нашої історії, — розповідає речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Андрій на позивний Джус був для Юрія Ігната навіть більше, ніж просто друг. Вічна пам’ять герою!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що заявив командувач Повітряних сил про підготовку пілотів, правила перемоги та літаки РФ.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.