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Ще трішки — і літатимемо! До навчання українських пілотів на F-16 долучаться США

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 25 Серпня 2023, 10:00
навчання на винищувачах F-16:
Фото: Pexels

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