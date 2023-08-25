Ще трішки — і літатимемо! До навчання українських пілотів на F-16 долучаться США

Винищувачі F-16 — довгоочікувана техніка для України. Хоч згоду на передачу F-16 ми отримали, користуватися ними зможемо лише після професійного навчання українських пілотів.

Наразі українські льотчики вже почали засвоювати потрібні навички у Данії. Невдовзі до навчання пілотів долучаться Греція та Португалія.

Щодо батьківщини винищувачів — США, то раніше там стверджували, що навчатимуть українців на F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного графіка або кількість учнів значно збільшиться.

Зараз також дивляться

Та в четвер на брифінгу Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що США вже зараз долучаться до програми навчання українців. Про це повідомив кореспондент Європейської правди.

Точне число наших громадян, які проходитимуть навчання у США, поки невідомо. Наразі очікується, що програму проходитимуть лише кілька льотчиків і десятки обслуговчого персоналу для винищувача.

Старт навчання на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона, розпочнеться восени, попередньо, у жовтні. Адже спершу українці мають завершити курси англійської мови, — розповів генерал.

Передбачається, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.

А що відомо про F-16 і чому цей винищувач був таким бажаним для України? Характеристики винищувача F-16 знайдеш у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.