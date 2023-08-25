Еще немного — и будем летать! К обучению украинских пилотов на F-16 присоединятся США

Истребители F-16 — долгожданная техника для Украины. Хотя согласие на передачу F-16 мы получили, пользоваться ими сможем только после профессионального обучения украинских пилотов.

Так, украинские летчики уже начали усваивать нужные навыки в Дании. Вскоре к обучению пилотов присоединятся Греция и Португалия.

Что касается родины истребителей — США, то раньше там утверждали, что будут обучать украинских пилотов на F-16, если европейские страны будут отставать от составленного графика или количество учеников значительно увеличится.

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Но в четверг на брифинге Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США уже сейчас присоединятся к программе обучения украинцев. Об этом сообщил корреспондент Европейской правды.

Точное число наших граждан, которые будут проходить обучение в США, пока не известно. Ожидается, что программу будут проходить всего несколько летчиков и десятки обслуживающего персонала для истребителя.

Старт обучения на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона, начнется осенью, предварительно, в октябре. Ведь сначала украинцы должны завершить курсы английского языка, — рассказал генерал.

Предполагается, что американская подготовка будет дополнять аналогичные усилия союзников Вашингтона в Европе.

А что известно о F-16 и почему этот истребитель был таким желанным для Украины? Характеристики истребителя F-16 найдешь в материале.

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