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F-16 — не остання мета. Командувач Повітряних сил про підготовку пілотів, правила перемоги та літаки РФ

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 13:00
Командувач Повітряних сил про F-16 та найважчі моменти війни

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F-16 — не остання мета. Командувач Повітряних сил про підготовку пілотів, правила перемоги та літаки РФ
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