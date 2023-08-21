F-16 — не остання мета. Командувач Повітряних сил про підготовку пілотів, правила перемоги та літаки РФ

В ефірі телемарафону Єдині новини командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів про найважчі моменти, перспективи захисту українського неба, роль F-16 у наступальних діях, а також про тонкощі навчання українських пілотів за кордоном.

Командувач Повітряних сил про найважчі моменти війни

Микола Олещук розповів, що на все життя запам’ятає два накази, які дав на початку повномасштабної війни: перший — о 03:20, килим — усі літаки, що були в повітрі, зобов’язувалися або залишити повітряний простір України, або сідати на найближчий аеродром.

Я на власні очі бачив, як очищується повітряний простір України. Буквально за 20 хвилин не було жодного літака у просторі, — розповідає Олещук.

Другим наказом, о 03:50, було підняття усієї військової авіації у повітря. Командувач Повітряних сил розумів, що перші удари росіян будуть завдані по аеродромам, критичній інфраструктурі, ЗРК, радіолокаційним засобам.

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Були розосереджені всі підрозділи, змінені довоєнні позиції. Так вдалося зберегти озброєння та техніку, яку використовують і досі. Важкими моментами було зрозуміти, які об’єкти пошкоджені після ударів росіян.

Як максимально захистити українське небо

У перші дні повномасштабної війни Микола Олещук зустрівся з президентом та обговорив, що саме потрібно для закриття українського неба.

Ми знали, що тими силами, які в нас були, не зможемо виконати завдання.

В України було уп’ятеро менше авіації, у якісному відношенні — у 12 разів менше. Засоби ППО вдалося суттєво наростити завдяки західним партнерам. Якість радянських та іноземних засобів протиповітряної оборони Олещук порівнює з пересіданням з Жигуля на Мерседес.

Про швидкість опанування такої техніки Микола Олещук каже:

— Програма навчання була розписана на 10 місяців, але після того, як наші хлопці приїхали на навчання до США, інструктори ухвалили рішення, що військовим ЗСУ достатньо 10 тижнів.

Командувач Повітряних сил каже, пишається нашими висококваліфікованими офіцерами.

F-16, навчання пілотів та як вони вплинуть на хід війни

Угруповання Повітряних сил ЗСУ має бути створене під конкретне завдання. Для цього аналізуються загрози у світі, озброєння Росії, яке містить сучасні літаки. Су-35 і Су-57 — потужна загроза.

Крім цього слід враховувати модернізовані ЗРК, радіолокаційні станції. Візія розвитку Повітряних сил ЗСУ була написана до 2035 року, але війна внесла корективи, тому плани на майбутнє мали бути виконані на вчора.

Наші пріоритети — літаки щонайменше 4++ покоління, аби ліквідувати загрози, що постають перед нами.

Для обслуговування одного літака потрібно до тисячі людей. Кожного треба відібрати, навчити. Першим пріоритетом Олещук називає літаки F-16. Далі — шведський JAS 39 Gripen, потім — Eurofighter Typhoon, після нього — винищувач Dassault Rafale.

Кількість F-16 — найвища у світі. Тому його вибрали першим. Але Україна хоче мати на озброєнні й інші винищувачі. До того ж на літаку потрібне озброєння, що здатне виконувати завдання авіації.

Три основних правила для перемоги — зупинення противника та вимушена оборона, завоювання переваги і панування у повітрі. Тоді темпи контрнаступу будуть значно швидшими.

— Коли наші літаки йдуть на удар, вони щохвилини обстрілюються. Під час виконання завдання по нашому пілоту йде до дев’яти літаків різних типів. Обстріли ведуть як із землі, так і з повітря. На жаль, є втрати пілотів та літаків.

Розробка авіації в РФ

З початку повномасштабної війни Повітряними силами ЗСУ було знищено понад 200 літаків ворога. Але цього мало, адже Росія має достатню кількість, аби продовжувати війну.

Безумовно, виробництво в Росії триває. Випускаються літаки, ракети. За аналізом, по Україні пускаються ракети, виготовлені 2023 року. Вони з конвейєра завдають ударів.

Українські аеродроми мають захищені споруди, де зберігаються літаки. Тому вполювати літаки для росіян досить складно. Після удару по аеродрому Старокостянтинів українські літаки збережені.

Інфраструктура для F-16

— Літак F-16 був в Україні, сідав на наших аеродромах. Ми проводили спільні навчання з пілотами, у нас є досвід експлуатації таких винищувачів.

Нині йде підготовка злітно-посадкових смуг для посадок винищувачів таких типів. Також будуються нові захисні споруди, покращується покриття смуг.

У Велику Британію на навчання поїхали пілоти 2023 року випуску. Адже майбутнє — за молодими пілотами. До Швеції поїхали молоді випускники 2016 року з бойовим досвідом. У цих країнах гнучка система підготовки та індивідуальний підхід.

За навичками деяких пілотів було ухвалене рішення скоротити час підготовки з 32 місяців до 4.

Раніше підполковник ЗСУ розповідав відверто про війну та циклічність історії.

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