Почепили український прапор перед обличчями росіян. Одкровення підполковника ЗСУ про війну та циклічність історії

Українці багато знають про війну. Наші діти грають в укриттях, а у школах обговорюють, що бачили й чули. Але дізнаватися більше про війну зсередини ми можемо від військових. Підполковник ЗСУ Олег Удовченко відверто розповів про війну та циклічність історії — читай у матеріалі.

Про перші дні повномасштабної війни

25 лютого підполковник Олег Удовченко був уже на дахах багатоповерхівок на Печерську. Усі готувалися до висадки російського десанту у столиці. Олег Удовченко каже, що зазвичай Україна була селянською державою, а селяни — це господарі.

Це люди, які постійно про щось думають, займаються, будують плани, здійснюють їх. Якщо садять яблуню, розуміють, що за п’ять років вона вродить, — пояснює підполковник ЗСУ.

Один був Майдан — люди прийшли та самі згуртувалися, другий Майдан — так само. Я сам прийшов, товариші мої теж, і навіть ті, кого вже немає, теж самі поприходили, каже Олег Удовченко.

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Це люди. Всі ті, хто був на Майдані. Та сотня небесна наша вистрілила. Київ — це осередок самозахисту, народного руху, — каже підполковник.

Але росіяни не те що Дніпро, вони Ірпінь не подолали, каже військовий.

Циклічність історії

Сучасну війну військовий називає повторенням історії. Це все, з чим прийшли до нас росіяни — пік комунізму 1945 року.

— Масоване артилерійське ураження, широке застосування бронетанкової ударної техніки, — перераховує військовий ЗСУ Олег Удовченко.

Він каже: проти кількості та озброєності росіян допомогли технології. Перші дні війни чоловік називає дивом, коли ми побачили, як вибухають цілі російські танкові колони. Коли дійшло до Бахмуту, тут лише контактні бої.

Логістика росіян була однаковою з 1945 роком. Цю логістику зруйнувала техніка партнерів — Himars. Після цього успішність росіян значно впала.

З цивільних у військових

У лютому-березні підполковник Удовченко займався підготовкою військ, яких щойно мобілізували. Люди з цивільних дуже швидко ставали військовими.

Уже як він прийшов на фронт, сів в окоп, в окоп прилетіло, накидало уламків, впали снаряди — він став військовим. Така відбувається трансформація.

За тиждень боїв, на думку військового, люди навчаються цій справі. Цивільні стають військовими дуже швидко. У такій ситуації, каже Удовченко, шкода людей.

Про зброю в цій війні

Зброя зараз різко еволюціонує. До прикладу чоловік наводить коптери, ударні дрони. Еволюціонує і тактичне застосування зброї. З’являється багато американських зразків зброї, підготовка бійців відбувається на їх полігонах.

Інструктор, що вчить нашого бійця, не має того, що є в бійця — бойового досвіду. Він не тільки вміє користуватися зброєю, а уже користувався на полі бою.

Олег Удовченко каже: військові втомлюються, це не залежить від звання. Іноді втома така, що важко навіть піднятися. Тому він радить після повернення з зони бойових дій хоча б день відпочити від усього та всіх.

Підняття українського прапора

Поряд зі Святогірською лаврою є пам’ятник Артему. Це радянський пам’ятник, який чомусь відзначений як визначний у міжнародних організаціях, розповідає військовий. Так комуністи перетворювали святі місця на осередки пропаганди.

Військові вирішили почепити український прапор на радянському Артемі. Хотіли показати, що Україна скрізь. За допомогою дрона хлопці повісили прапор.

Отак воно і відбувається. Взяли почепили прапор прямо перед обличчями росіян. Вони нічого не могли зробити.

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