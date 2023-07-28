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Почепили український прапор перед обличчями росіян. Одкровення підполковника ЗСУ про війну та циклічність історії

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 28 Липня 2023, 18:00
Підполковник ЗСУ відверто про війну та циклічність історії

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