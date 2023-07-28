Интервью

Повесили украинский флаг перед лицами россиян. Откровения подполковника ВСУ о войне и цикличности истории

Анастасия Грубрина, редактор сайта 28 июля 2023, 18:00
Підполковник ЗСУ відверто про війну та циклічність історії

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