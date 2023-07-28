Повесили украинский флаг перед лицами россиян. Откровения подполковника ВСУ о войне и цикличности истории

Украинцы много знают о войне. Наши дети играют в укрытиях, а в школах обсуждают, что видели и слышали. Но узнавать больше о войне изнутри мы можем от военных. Подполковник ВСУ Олег Удовченко откровенно рассказал о войне и цикличности истории — читай в материале.

О первых днях полномасштабной войны

25 февраля подполковник Олег Удовченко был уже на крышах многоэтажек на Печерске. Все готовились к высадке российского десанта в столице. Олег Удовченко говорит: Украина была крестьянским государством, а крестьяне — это хозяева.

Это люди, которые постоянно о чем-то думают, занимаются, строят планы, осуществляют их. Если сажают яблоню, понимают, что через пять лет она уродит, — объясняет подполковник ВСУ.

Один был Майдан — люди пришли и сами сплотились, второй — также. Я сам пришел, товарищи мои тоже, и даже те, кого уже нет, тоже сами пришли, говорит Олег Удовченко.

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Это люди. Все те, кто были на Майдане. Та сотня небесная наша выстрелила. Киев — это центр самозащиты, народного движения, — говорит подполковник.

Но россияне не то что Днепр, они Ирпень не одолели, говорит военный.

Цикличность истории

Современную войну военный называет повторением истории. Это все, с чем пришли к нам россияне — пик коммунизма в 1945 году.

Массированное артиллерийское поражение, широкое применение бронетанковой ударной техники, –— перечисляет военный ВСУ Олег Удовченко.

Он говорит, что против количества и вооруженности россиян помогли технологии. Первые дни войны мужчина называет чудом, когда мы увидели, как взрываются целые российские танковые колонны. Когда дошло до Бахмута, здесь только контактные бои.

Логистика россиян была одинакова с 1945 годом. Эту логистику разрушила техника партнеров — Himars. После этого успешность россиян значительно упала.

Из гражданских в военных

В феврале-марте подполковник Удовченко занимался подготовкой войск, которых только что мобилизовали. Люди из гражданских очень быстро становились военными.

Уже когда он пришел на фронт, сел в окоп, в окоп прилетело, забросало осколками, упали снаряды — он стал военным. Такая происходит трансформация.

За неделю боев, по мнению военного, люди учатся этому делу. Гражданские становятся военными очень быстро. В такой ситуации, говорит Удовченко, жаль людей.

Об оружии в этой войне

Оружие сейчас резко эволюционирует. К примеру мужчина приводит коптеры, ударные дроны. Эволюционирует и тактическое применение оружия. Появляется много американских образцов оружия, подготовка бойцов проходит на их полигонах.

У инструктора, который учит нашего бойца, нет того, что есть у бойца — боевого опыта. Он не только умеет пользоваться оружием, но уже пользовался на поле боя.

Олег Удовченко говорит, что военные устают, это не зависит от звания. Иногда усталость такая, что трудно даже подняться. Поэтому он советует по возвращении из боевых действий хотя бы день отдохнуть от всего и всех.

Поднятие украинского флага

Рядом со Святогорской лаврой есть памятник Артему. Это советский памятник, почему-то отмеченный как выдающийся в международных организациях, рассказывает военный. Так коммунисты превращали святые места в очаги пропаганды.

Военные решили повесить украинский флаг на советском Артеме. Хотели показать, что Украина везде. С помощью дрона парни повесили флаг.

Так оно и происходит. Взяли, повесили флаг прямо перед лицами россиян. Они ничего не могли сделать.

Ранее мы рассказывали об интервью Александра Сырского о контрнаступлении ВСУ и Бахмут.

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