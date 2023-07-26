Заставили раздеться в мешке и наручниках. Людмила Гусейнова о трех годах пыток в Донецке и сколько украинок еще там

Людмила Гусейнова — правозащитница. В 2019 году она попала в пыточную Изоляция в Донецке за посты в соцсетях и доносы коллег. После этого женщину перевели в донецкое СИЗО. Там ее удерживали три года вместе с преступницами.

Людмилу удалось освободить из плена, но у Украины до сих пор нет наработанного механизма возвращения гражданских. В донецких колониях находятся десятки женщин, арестованных задолго до полномасштабной войны. Сейчас женщина борется за судьбы тех, кто остается в аду.

Три года в пыточной и СИЗО — интервью правозащитницы Людмилы Гусейновой

Людмила Гусейнова рассказывает, как шла на работу. Внезапно возле нее остановился автомобиль, она подумала, что хотят что-то спросить, оттуда выбежали двое больших мужчин. Они вырвали сумку у Людмилы, посадили в автомобиль и привезли в админздание.

Сейчас также смотрят

Начали проверять телефон, в социальных сетях нашли фото на фоне украинского флага. Для женщины это было принципиально.

Потом узнала, что в доносах на меня было написано не только о моей позиции, но и что я выезжала в Мариуполь, помогала украинским военным, — вспоминает Людмила.

— Я всегда просила волонтеров, чтобы они не говорили, что это я передаю. Чтобы военные просто знали, что это с оккупированной территории, чтобы они знали, что их ждут.

С мешком на голове Людмилу отвели в Изоляцию. С одной руки сняли наручники и сказали раздеться.

Ты стоишь голая среди мужчин, тебя щипают, тыкают, над тобой смеются. Уже не понимаешь, кто и что говорит, ждешь, что будет дальше, — рассказывает Людмила Гусейнова.

Изоляция и донецкое СИЗО

После того как разрешили одеться, женщину бросили в камеру, захлопнули дверь. Тогда она услышала женские голоса. Это была небольшая камера, две двухэтажные нары, белой краской зарисованные окна.

Молодая девушка, которая была в камере, рассказала, что это Изоляция. Родные женщины сразу наняли адвоката, но он сказал, что единственная надежда — обмен пленными. Адвокат предложил соглашаться со всеми обвинениями, чтобы поскорее получить приговор и попасть в обмен.

Что я должна была возразить? То, что я писала в соцсетях в поддержку Украины? Я от этого не отказывалась. С надеждой я ждала, когда меня будут допрашивать, — рассказывает Людмила.

Затем произошло чудо, женщину перевели из Изоляции в донецкое СИЗО. Но следователь попросил тюремную администрацию, чтобы женщине предоставили худшие условия. Там было 20 женщин, все они были задержаны за уголовные преступления, убийства, наркотики, мошенничество.

— Почти все они были в боевых группировках так называемой ДНР. У них был опыт убийств наших ребят.

Арест за украинский флажок

Людмила зашла в новую камеру, долго стояла, “смотрящая” спросила статью. Женщина ответила — экстремизм. На что получила ответ: “еще одна укропка пришла”. На Людмилу смотрели ненавистными взглядами, винили в убийстве детей.

— Только одна женщина даже не шевельнулась, она была на верхней наре, забилась в угол. Это была Оля Фоменко, ее задержали на линии разграничения, когда она навещала старую маму. Женщина жила и работала в Польше.

У Ольги на рюкзаке был крошечный флаг Украины, кто-то из очереди на нее донес. За это ее арестовали. После того как узнали, что она живет в Польше, пересмотрели лайки на постах в поддержку Украины.

Когда Людмила попала в камеру, Ольга была сломлена морально, над ней издевались. Спускалась с нары только ночью. Людмиле было больно это видеть, она со слезами рассказывает, как старушка-мама приносила Ольге вареную картошку, когда могла дойти до тюрьмы.

В крайней записке она написала мне, что настоящие патриоты должны встретиться после всего пережитого. Оля, мы встретимся, я в это верю, — говорит Людмила.

Имена женщин, которые до сих пор в тюрьме

У Людмилы не было ни одного свидания с родными за три года. Она писала запросы с адвокатами, но получала ответ от следователя, что по статье шпионаж, который женщине присудили, она опасная преступница, поэтому свиданий не будет.

У нас нет механизма для освобождения гражданских. Люди, это ненормально. Девять лет идет война, — говорит Людмила.

Россияне задерживали гражданских с 2014 года и сейчас продолжают это делать. Сейчас об этом начали говорить, речь идет о тысячах людей, найти которых невозможно.

Мне больно за тех женщин, я знаю, через что они проходят в этой Изоляции, через какие издевательства, как им страшно в донецких тюрьмах среди преступников. Они сидят там годами!

В донецкой тюрьме и в Снежнянской колонии сейчас находятся более 50 женщин, кто-то с 2017 года. Вот имена некоторых из них: Наталья Шила, Татьяна Журавлева (61 год, четыре года находится в СИЗО), Ольга Мазалевская, Светлана Головань (приговор 10 лет 6 месяцев), Марина Юрчак (приговор 15 лет), Федорюк Елена (приговор 11 лет).

Женщин заставляют тяжело работать, они живут в бараках, ежедневно носят 50 кг мешки с углем. Их арестовали россияне, нарушая все нормы и права человека, Женевскую конвенцию и законодательство Украины.

Людмила Гусейнова надеется, что родные этих женщин в конце концов смогут узнать, где они и что они живы, что Людмила будет за них бороться, а также за тех, кого россияне заключили в тюрьму в 2022-2023 годах.

Ранее мы рассказывали об интервью Юрия Капустяка, который после гибели Да Винчи стал командиром подразделения.

А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.