Интервью

Заставили раздеться в мешке и наручниках. Людмила Гусейнова о трех годах пыток в Донецке и сколько украинок еще там

Анастасия Грубрина, редактор сайта 26 июля 2023, 20:00
Три роки у катівні та СІЗО — інтерв'ю Людмили Гусейнової

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Заставили раздеться в мешке и наручниках. Людмила Гусейнова о трех годах пыток в Донецке и сколько украинок еще там
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