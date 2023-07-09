Потерял друга, но продолжил его дело: история Юрия Капустяка, который после гибели Да Винчи стал командиром его подразделения

Майор Юрий Капустяк с позывным Капуста много лет отдал службе. Но война забрала у него, как он говорит, еще и часть его самого — близкого друга Дмитрия Коцюбайла с позывным Да Винчи.

После гибели товарища и по совместительству командира, мужчина взял на себя ответственность за дело, которое начал легендарный доброволец. Теперь, говорит, хочет прийти к нему на могилу и сказать, что Украина наконец-то победила.

Каким был общий путь на полномасштабной войне и как теперь стать новым командиром, Юрий Капустяк рассказал в интервью FRONT 18.

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О начале полномасштабной войны

24 февраля я был заместителем командира батальона 24-й механизированной бригады. Полномасштабная война застала меня дома — я увольнялся, проходил ВЛК. В тот день вечером отправился на Восток в свой батальон, в город Золотое.

После двух месяцев Лимана мы вернулись в бригаду и пришел приказ на меня и нашего начальника штаба Олега Лотоцкого — повышение в 115 бригаду командирами батальонов.

Мне подчинялись пограничники, полиция и безопасность города. Мы делали блокпосты, формировали оборону самого города.

Тогда еще Рубежное не было взято. Активность действий была на Изюмском направлении. Но когда меня вывели из Лимана, вместо меня зашли три батальона 79-й бригады, десантники. Они не долго удерживали город. До месяца времени еще сопротивлялись — и город взяли. Силы были неравные. Человеческий ресурс у врага очень велик.

О знакомстве с Да Винчи

Нас познакомил Валерий Федорович Гудзь. Это был 2017 год, село Зайцево. Мы встретились на остановке. Комбриг привез Диму и сказал: “С сегодняшнего дня вы будете воевать вместе”. До этого я не имел дело с добровольцами. Я кадровый военный, оканчивал академию, поэтому никогда с ними не пересекался.

Дима из Фагота имел большой настрел. А мы на Зайцевом никак не могли разнести вражеский ВОП. Дима через две минуты выпустил две ракеты и просто сжег его. Я понял, что можно и так. Он передал свой опыт мне. С этого момента мы уже начали в парах работать.

Мы постоянно общались и искали варианты, как уничтожить противника, как эффективнее это сделать.

О совместной службе с Да Винчи и новом подразделении

Мы созванивались. В начале полномасштабной войны, где только Дима не был: и под Киевом работал, и в Запорожье, ко мне в Северодонецк приезжал, когда я принял батальон 115-й бригады.

Тогда же сказал, что все его бойцы мобилизуются, предложил идти к нему замом. На что я сразу ответил: “Мне тебя сам Бог отправил”. Я не раздумывал абсолютно, потому что в 115-м была тяжелая ситуация. Я приехал принимать батальон, которого уже не было.

Я присоединился к подразделению в Лисичанске, хотя еще официально числился в 115-й, но уже воевал с Да Винчи. В Белогоровке мы тогда много работы проделали. Первую трофейную технику вместе брали: танк Т-72, два БМП.

Сонцепек Да Винчи еще до меня получил. Под Киевом его взяли. Снаряды к нему мы искали по всей Украине. Изюм, Балаклея. Где мы только не лазили, чтобы найти пару ракет к нему. Таким образом собрали более 60 ракет.

Также танковая рота у нас состоит исключительно из трофейных машин. Своими силами отремонтировали, поставили на баланс и на танках, их снарядами убиваем их. Прекрасно!

Сначала мы были в ССО. Выполняли специальные действия, специальные задачи. А когда нас переформатировали в Сухопутные войска, механизированную бригаду, получили бронированную технику, дали нам артиллерию. И так мы стали механизированным батальоном.

Мы с Лотоцким (Олег Лотоцкий — начальник штаба 1-го батальона 67-й бригады, — ред.) радовались, потому что мы всю жизнь в пехоте, нам ничего удивительного. А для ребят было немного непонятно из ССО идти в пехоту.

Но у нас очень мотивированные люди, им не нужно объяснять, почему они пришли именно в это подразделение и что их ждет.

У нас одна из лучших артиллерий благодаря Да Винчи, который выстроил минометную батарею, артиллерийскую батарею. Они реально одни из самых лучших в стране.

Гонор вступил в подразделение ротой. Они пришли ко мне. Дикое поле сформировалось уже у нас на базе батальона. Ребята придумали себе такое название. Это наши разведчики. Они также одни из лучших в ВСУ — отважные, умные, сильные.

А с 1 июля мы будем отдельным батальоном. У него будет имя Героя Украины Дмитрия Коцюбайло.

О гибели Да Винчи

Мы должны были удержать трассу на Хромово, ее называли дорогой жизни. Противник уже вышел на эту дорогу. И мы три дня штурмовали, отбивали посадки, чтобы завести нашу пехоту на утраченные позиции. Постоянно вели штурмовые действия, было большое количество обстрелов.

После штурма мы вернулись в Часов Яр, где нас накрыла вражеская артиллерия, кассетные снаряды. Нас было трое: я, Митчел и Да Винчи. Нам повезло, а в Диму попал осколок.

У нас был эвак, врачи, кровь. Все было. Но ранение было несовместимо с жизнью.

Как это — возглавлять батальон после Да Винчи

Я очень не хотел. Так сложилось, что наши ребята выразили мне доверие. И командиры подразделений приняли решение, чтобы я возглавил батальон после Димы.

Это работа: сложная, тяжелая. Много ее. Дима каждый день, не покладая рук, работал и на выходе у нас прекрасный батальон.

Когда погиб Да Винчи, кусочек меня с ним умер, который уже не вернется. Это был мой близкий друг, мы проводили с ним очень много времени, общались. Радовались вместе и плакали. У нас куча моментов было общих.

Что хотелось бы сделать после победы

Все мы здесь собрались только для того, чтобы победить. Выгнать противника из нашей земли, чтобы мирно мы все зажили в нашей стране.

Было бы сильно — прийти к Да Винчи на могилу и сказать: “Дима, мы победили. Мы справились”.

Помогают приближать победу и спасают жизнь украинских бойцов на фронте — медики. Нередко они делают просто невозможное в этих условиях. Читай историю Екатерины Галушки из батальона Госпитальеры.

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