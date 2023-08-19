Збитки відчуватимемо роками! Подробиці окупації, підриву та відбудови Каховської ГЕС — інтерв’ю

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів про окупацію Каховської ГЕС, труднощі у відбудові станції та збитки української електросистеми.

Про деякі факти розповіли вперше, тому читай у нашому матеріалі детальніше, як відбулася окупація Каховської ГЕС, чи була можливість стежити за росіянами, який вигляд має станція зараз та як планують її відбудувати.

Як відбулася окупації Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована 24 лютого 2022 року о 10:30. Українські працівники, що перебували на станції у той момент, до вересня 2022 року мали доступ до станції. У вересні вони були виведені з території ГЕС.

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І на станції перебували виключно російські військові. Вони привезли якихось фахівців, щоб керувати екранами і затворами, станція була виведена з мережі, енергію не давала.

Рішення про виведення українських співробітників з Каховської ГЕС ухвалили російські окупанти. Адже до вересня 2022 працівники ГЕС виконували вказівки українського диспетчера і працювали на українську енергосистему.

На думку Ігоря Сироти, росіяни від початку планували перетворити ГЕС на військовий об’єкт.

Чи була можливість стежити за діями росіян і який вигляд має станція зараз

Гендиректор Укргідроенерго каже, спостерігати за діями росіян на Каховській ГЕС можна було лише з тих матеріалів, що надавали українські військові. ЗСУ стежили з дронів, тому бачити, що відбувається, можна було лише те, що зовні.

Що відбувалося всередині станції — інформації не було, адже український персонал звідти вивезли росіяни.

Ми бачимо різні знімки — і з космосу, і від військових. Нині станція розламана на три частини. Руйнування, яке ми бачимо, не підлягає відновленню на 99%, виключно демонтаж.

Постанова Кабміну про експериментальний проект відбудови розписана на перші два роки після деокупації. За цей час мають побудувати дві тимчасові гідроспоруди, провести експертизу, як відбувся підрив, демонтувати станцію.

Додатково проробляють деталізовані проекти, логістику, шукають підрядника та матеріали. Вартість робіт на сьогодні оцінити немає можливості. 15-18 вересня мають розробити приблизний кошторис побудови тимчасових гідроспоруд.

Якщо це буде 550-600 кВт, вартість буде €1,1 або 1,2 млрд, — каже Ігор Сирота.

Збитки України від підриву Каховської ГЕС: нові подробиці

Каховська ГЕС на рік виробляла 1,2-1,5 млрд кВт/год електроенергії. За умови середнього тарифу у 3 грн, Сирота оцінює річні втрати від 4,5 млрд до 6,5 млрд грн.

Але ми втратили дещо більше. Ми втратили найбільшу штучну водойму в Європі, а також запас води, який Україна споживає за рік. 40% прісної води ми втратили.

Проблема, яку ми ще побачимо в наступні роки, Каховське водосховище компенсувало обсяг споживання Херсонської, Запорізької і Дніпропетровської областей, бо мало високий рівень води. Влітку будуть дефіцити води для аграріїв, господарств, промисловості.

Ці результати ми побачимо протягом двох років. А після цього визначимо, чи потрібне Каховське водосховище.

Об’єми води мають повернутися самостійно за два роки. Потрібно побудувати греблю.

Херсонська область споживала 94% води з Каховського водосховища, Дніпропетровська — 74%, Запорізька — 70%. ЗАЕС підкачувала воду за дефіциту. Крім цього без води залишається Крим, втрачене судноплавство, логістика транспортування зерна.

Раніше ми розповідали детальніше, скільки років потрібно на відбудову ГЕС та як це робитимуть.

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