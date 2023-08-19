Інтерв'ю

Збитки відчуватимемо роками! Подробиці окупації, підриву та відбудови Каховської ГЕС — інтерв’ю

Анастасія Грубрина, редакторка сайту Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 19 Серпня 2023, 13:30
Збитки України від підриву Каховської ГЕС: нові подробиці

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